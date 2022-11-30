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https://sputniknews.com.tr/20221130/isvec-turkiye-ile-nato-gorusmelerinde-ilerleme-var-1064000712.html
İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var
İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yapılan NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında Türkiye'ye gideceğini belirtti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T13:28+0300
2022-11-30T13:28+0300
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isveç
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nato
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Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir" dedi.
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isveç, türkiye, nato, tobias billström
isveç, türkiye, nato, tobias billström

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var

13:28 30.11.2022
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yapılan NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında Türkiye'ye gideceğini belirtti.
Billström, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Bükreş'te yaptıkları görüşmeyi ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi.
Billström, "NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu dün Bükreş'te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye'ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, ne zaman İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını bilmediğini söyleyen Billström, "Sabit bir zaman dilimini işaret etmek yanlış olur. Ancak dün Bükreş'teki görüşmede ortaya çıkan, ilerleme sağlandıkça Türkiye'nin parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak bir noktaya gelebilir" dedi.
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