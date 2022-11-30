https://sputniknews.com.tr/20221130/iranin-abd-karsisindaki-yenilgisi-sonrasinda-iranli-muhalifler-maglubiyet-kutlamasi-yapti-1063989291.html
İran’ın ABD karşısındaki yenilgisi sonrasında İranlı muhalifler mağlubiyet kutlaması yaptı
İran’ın ABD karşısındaki yenilgisi sonrasında İranlı muhalifler mağlubiyet kutlaması yaptı
İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan İranlı muhalifler kalabalıklar... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T07:19+0300
2022-11-30T07:19+0300
2022-11-30T07:30+0300
spor
katar
2022 dünya kupası
iran
abd
abd
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Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.Görüntülerde ülkenin Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Cevanrud, Erdebil, Urumiye, Senendec, Merivan, Dezful, Ahvaz, Zencan, Mahabad, Sakkız ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan muhalif gruplar sevinç gösterisinde bulundu.Görüntülerde, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti.İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran’ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.İran’ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu.İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı.Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu.Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.
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katar, 2022 dünya kupası, iran, abd, abd
katar, 2022 dünya kupası, iran, abd, abd
İran’ın ABD karşısındaki yenilgisi sonrasında İranlı muhalifler mağlubiyet kutlaması yaptı
07:19 30.11.2022 (güncellendi: 07:30 30.11.2022) Abone ol
İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan İranlı muhalifler kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.
Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.
Görüntülerde ülkenin Tahran, Gurve, Reşt, Gorgan, Cevanrud, Erdebil, Urumiye, Senendec, Merivan, Dezful, Ahvaz, Zencan, Mahabad, Sakkız ve Kamyaran gibi birçok şehrinde sokaklara çıkan muhalif gruplar sevinç gösterisinde bulundu.
Görüntülerde, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.
Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti.
İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran’ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.
İran’ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu.
İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı.
Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu.
Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.