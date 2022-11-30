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İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
İran'da Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T19:03+0300
2022-11-30T19:03+0300
2022-11-30T19:07+0300
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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iran, deprem, son dakika
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem
19:03 30.11.2022 (güncellendi: 19:07 30.11.2022) Abone ol
İran'da Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.
Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.