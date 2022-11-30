https://sputniknews.com.tr/20221130/iranda-57-buyuklugunde-deprem-1064017322.html

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'da Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kenti olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T19:03+0300

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iran

deprem

dünya

son dakika

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kung kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü Kung kenti olan 5.7 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 18.47'de kaydedildi.Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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iran, deprem, son dakika