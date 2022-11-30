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https://sputniknews.com.tr/20221130/ingiltere-ve-gallerde-10-bin-ambulans-calisani-greve-gidecek-1064025436.html
İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek
İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek
İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans çalışanı greve gitme kararı aldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T22:23+0300
2022-11-30T22:23+0300
dünya
ingiltere
galler
ambulans
grev
sağlık çalışanı
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GMB sendikası, İngiltere ve Galler'de sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanlardan oluşan 10 binden fazla ambulans personelinin greve gitme yönünde oy kullandığını duyurdu.Sendika, Noel'den önce olası grev tarihlerini görüşmek üzere ilerleyen günlerde toplanacağını bildirdi.GMB Ulusal Sekreteri Rachel Harrison, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetinde hiç kimse grev eylemini hafife almıyor. Bugün alınan grev kararı ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Hemşireler de greve gitmeye hazırlanıyorÖte yandan İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de gelecek ay 2 gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasınca yapılan açıklamada, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 ve 20 Aralık’ta iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı duyurulmuştu.Hemşireleri temsil eden RCN’nin, ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221128/avusturyada-demiryolu-iscileri-greve-gidiyor-1063906228.html
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ingiltere, galler, ambulans, grev, sağlık çalışanı
ingiltere, galler, ambulans, grev, sağlık çalışanı

İngiltere ve Galler'de 10 bin ambulans çalışanı greve gidecek

22:23 30.11.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISİngiltere- Ambulans- Hastane
İngiltere- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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İngiltere ve Galler'de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans çalışanı greve gitme kararı aldı.
GMB sendikası, İngiltere ve Galler'de sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanlardan oluşan 10 binden fazla ambulans personelinin greve gitme yönünde oy kullandığını duyurdu.
Sendika, Noel'den önce olası grev tarihlerini görüşmek üzere ilerleyen günlerde toplanacağını bildirdi.
GMB Ulusal Sekreteri Rachel Harrison, grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetinde hiç kimse grev eylemini hafife almıyor. Bugün alınan grev kararı ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hemşireler de greve gitmeye hazırlanıyor

Öte yandan İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire de gelecek ay 2 gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.
Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasınca yapılan açıklamada, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 15 ve 20 Aralık’ta iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı duyurulmuştu.
Hemşireleri temsil eden RCN’nin, ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.
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