https://sputniknews.com.tr/20221130/ingiltere-ve-abd-dunya-kupasinda-son-16-turunda-1063984936.html

İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16 turunda

İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16 turunda

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere, Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, B Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Gecenin maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti.Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.Grubun diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.

https://sputniknews.com.tr/20221129/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-takimlar-veri-macta-masaya-yatirildi-1063974749.html

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