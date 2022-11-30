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İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16 turunda
İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16 turunda
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere, Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
ingiltere
abd
iran
dünya kupası
2022 dünya kupası
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Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, B Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna katılmaya hak kazandı. Gecenin maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti.Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.Grubun diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-takimlar-veri-macta-masaya-yatirildi-1063974749.html
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ingiltere, abd, iran, dünya kupası, 2022 dünya kupası, galler
ingiltere, abd, iran, dünya kupası, 2022 dünya kupası, galler

İngiltere ve ABD, Dünya Kupası'nda son 16 turunda

00:10 30.11.2022 (güncellendi: 00:37 30.11.2022)
© AA2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere, Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna yükseldi.
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere, Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda son maçlar oynandı. İngiltere, Galler'i 3-0, ABD de İran'ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna yükseldi.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, B Grubu'nda oynanan son maçların ardından İngiltere ve ABD son 16 turuna katılmaya hak kazandı.
Gecenin maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten ABD, grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı. ABD son 16 turunda, A Grubu'nu lider bitiren Hollanda ile eşleşti.

Hollanda ile ABD, 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Khalifa Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

İran ise 3 puanla 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.
Grubun diğer maçında ise İngiltere, Galler'i 3-0 yendi ve son 16 turuna yükseldi.

B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.

Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.
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