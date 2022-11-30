https://sputniknews.com.tr/20221130/imfnin-21-yuzyilda-yakindogu-ve-ortadogudaki-faaliyetleri--1064004061.html

IMF'nin 21. yüzyılda Yakındoğu ve Ortadoğu'daki faaliyetleri

IMF'nin 21. yüzyılda Yakındoğu ve Ortadoğu'daki faaliyetleri

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelinde ülkelere sürekli olarak finansman desteğini sağlayan bir kuruluş. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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infografik

imf

uluslararası para fonu (imf)

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Yakın ve Ortadoğu bölgesi, IMF'nin finansman projelerinde önemli bir rol oynuyor. IMF'nin kredi programlarına katılan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile toplam olarak sağlanan para hacmine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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