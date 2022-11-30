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IMF'nin 21. yüzyılda Yakındoğu ve Ortadoğu'daki faaliyetleri
IMF'nin 21. yüzyılda Yakındoğu ve Ortadoğu'daki faaliyetleri
Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelinde ülkelere sürekli olarak finansman desteğini sağlayan bir kuruluş. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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Yakın ve Ortadoğu bölgesi, IMF'nin finansman projelerinde önemli bir rol oynuyor. IMF'nin kredi programlarına katılan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile toplam olarak sağlanan para hacmine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, imf, uluslararası para fonu (imf), инфографика
infografik, imf, uluslararası para fonu (imf), инфографика

IMF'nin 21. yüzyılda Yakındoğu ve Ortadoğu'daki faaliyetleri

15:05 30.11.2022 (güncellendi: 15:06 30.11.2022)
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Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya genelinde ülkelere sürekli olarak finansman desteğini sağlayan bir kuruluş.
Yakın ve Ortadoğu bölgesi, IMF'nin finansman projelerinde önemli bir rol oynuyor.
IMF'nin kredi programlarına katılan Yakındoğu ve Ortadoğu ülkeleri ile toplam olarak sağlanan para hacmine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik 21.Yüzyılda IMF'nin Yakın ve Ortadoğu'daki faaliyetleri - Sputnik Türkiye
İnfografik 21.Yüzyılda IMF'nin Yakın ve Ortadoğu'daki faaliyetleri - Sputnik Türkiye
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