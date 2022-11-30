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https://sputniknews.com.tr/20221130/hollandada-devlet-yetkililerinin-hatasi-nedeniyle-2090-cocuk-ailelerinden-alindi-1064026574.html
Hollanda'da devlet yetkililerinin hatası nedeniyle 2090 çocuk ailelerinden alındı
Hollanda'da devlet yetkililerinin hatası nedeniyle 2090 çocuk ailelerinden alındı
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 2015'ten Haziran 2022'ye kadar 2090 çocuğun... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T22:59+0300
2022-11-30T22:59+0300
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hollanda
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CBS, çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetilmesi yüzünden hukuki, sosyal ve mali sorunlar yaşayan ailelerden devlet korumasına alınan çocuk sayısını güncelledi.Bakım yardımı mağduru olan ailelerin başvurduğu İyileştirme Yardımı Ajansı (UHT) tarafından CBS'ye verilen güncel rakamlara göre, Mayıs 2022'de 1675 olarak açıklanan ailelerinden alınan çocuk sayısının, 2015-Haziran 2022 arasındaki dönemde 2090 olduğu belirtildi.Buna göre, ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuk sayısının daha önce açıklanandan 415 fazla olduğu kaydedildi.Aileler mali yıkıma sürüklendiVergi Dairesi tarafından yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle, 'evrakta sahtecilik' gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı.Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle CBS’nin bakım yardımı tablolarına ilişkin Mayıs 2022’de yaptığı açıklamada, 2015-2020 yıllarında 1115 ve 2021'de 560 olmak üzere toplam 1675 çocuğun 'yanlışlıkla' devlet koruması altına alındığı kaydedilmişti.Binlerce aile yanlışlıkla 'sahtekar' ilan edilmiştiVergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde hata yapıldığı belirtilmişti.Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmesine karar verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/hollandada-enflasyon-eylulde-59-yilin-zirvesinde-1062013215.html
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hollanda, çocuk, aile, bakım, hata
hollanda, çocuk, aile, bakım, hata

Hollanda'da devlet yetkililerinin hatası nedeniyle 2090 çocuk ailelerinden alındı

22:59 30.11.2022
© AAHollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 2015'ten Haziran 2022'ye kadar 2090 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 2015'ten Haziran 2022'ye kadar 2090 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), Vergi Dairesi yetkilileri tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar sonucu, 2015'ten Haziran 2022'ye kadar 2090 çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
CBS, çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetilmesi yüzünden hukuki, sosyal ve mali sorunlar yaşayan ailelerden devlet korumasına alınan çocuk sayısını güncelledi.
Bakım yardımı mağduru olan ailelerin başvurduğu İyileştirme Yardımı Ajansı (UHT) tarafından CBS'ye verilen güncel rakamlara göre, Mayıs 2022'de 1675 olarak açıklanan ailelerinden alınan çocuk sayısının, 2015-Haziran 2022 arasındaki dönemde 2090 olduğu belirtildi.
Buna göre, ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuk sayısının daha önce açıklanandan 415 fazla olduğu kaydedildi.

Aileler mali yıkıma sürüklendi

Vergi Dairesi tarafından yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle, 'evrakta sahtecilik' gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alındı.
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle CBS’nin bakım yardımı tablolarına ilişkin Mayıs 2022’de yaptığı açıklamada, 2015-2020 yıllarında 1115 ve 2021'de 560 olmak üzere toplam 1675 çocuğun 'yanlışlıkla' devlet koruması altına alındığı kaydedilmişti.

Binlerce aile yanlışlıkla 'sahtekar' ilan edilmişti

Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.
Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.
Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde hata yapıldığı belirtilmişti.
Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş, ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmesine karar verilmişti.
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