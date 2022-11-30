https://sputniknews.com.tr/20221130/guzin-coragan-son-yolculuguna-ugurlandi-cenazesine-meslektaslari-katilmadi-1063999922.html
Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı: Cenazesine meslektaşları katılmadı
Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı: Cenazesine meslektaşları katılmadı
"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan dün Balıkesir'de toprağa... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T13:26+0300
2022-11-30T13:26+0300
2022-11-30T13:26+0300
yaşam
güzin çorağan
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Güzin Çorağan hayata veda etti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.Çorağan'ın cenazesi, dün Balıkesir Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.Güzin Çorağan hakkındaGüzin Çorağan, Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. 10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı.Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.
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güzin çorağan
Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı: Cenazesine meslektaşları katılmadı
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"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut’un eşi rolüyle hafızalara kazınan Güzin Çorağan 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Çorağan dün Balıkesir'de toprağa verildi. Oyuncunun cenazesine meslektaşları katılamadı
Pek çok dizi ve filmde rol alan Güzin Çorağan hayata veda etti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.
Çorağan'ın cenazesi, dün Balıkesir Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.
Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Güzin Çorağan hakkında
Güzin Çorağan, Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. 10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı.
Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.