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Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum
Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum
Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T00:39+0300
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yaşam
meksika
elektrik
güzellik yarışması
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Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı. Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir süre sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi. Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.
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meksika, elektrik, güzellik yarışması
meksika, elektrik, güzellik yarışması

Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum

00:39 30.11.2022 (güncellendi: 01:06 30.11.2022)
© Twitter Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Twitter
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Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir süre sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.
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