Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum
00:39 30.11.2022 (güncellendi: 01:06 30.11.2022)
© Twitter Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.
Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir süre sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.
Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir süre sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.
Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacıyı podyumda elektrik çarptı: 'Resmen şarj oldum' https://t.co/D4p7WKE9nR pic.twitter.com/LkLKsXPdrM— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 29, 2022
Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.
“Volví recargada” 🤩 🤩 🤩— Trasfondo (@Trasfondo_Oax) November 29, 2022
La señorita simpatía de Sahuayo 2022 💃🏻 , Andrea Granados Víctor, después de sufrir una descarga eléctrica ⚡ en pleno certamen de belleza, la experiencia la tomó con sentido del humor 😱 😱 😱 .https://t.co/rQdu0yF6We