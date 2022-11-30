https://sputniknews.com.tr/20221130/guzellik-yarismasinda-ikinci-olan-yarismaciyi-podyumda-elektrik-carpti-resmen-sarj-oldum-1063985015.html

Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum

Güzellik yarışmasında ikinci olan yarışmacı, podyumda elektrik akımına kapıldı: Resmen şarj oldum

Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı, mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T00:39+0300

2022-11-30T00:39+0300

2022-11-30T01:06+0300

yaşam

meksika

elektrik

güzellik yarışması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063985078_0:13:556:326_1920x0_80_0_0_5b74773b0e0528c0f346f767b81e6ec6.png

Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı. Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, bir süre sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi. Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, elektrik, güzellik yarışması