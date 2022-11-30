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Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi
Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın geleneksel simgelerinden biri haline gelen baget ekmeğini dünya mirası listesine aldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
fransa
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ekmek
baget
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Fransa'nın simgelerinden olan baget ekmeği, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini aldı.Ülkede her yıl 6 milyardan fazla baget ekmeği üretiliyor.UNESCO, söz konusu geleneğe, 'somut olmayan kültürel miras' statüsü kazandırdı.Öte yandan Fransa'da 1970'den bu yana her yıl 400 fırın kapanıyor. Bu sayı o günden bugüne 55 binden 35 bine geriledi.Bu düş, kırsal alanlarda endüstriyel fırınların ve süpermarketlerin yaygınlaşmasından kaynaklanırken, kentlerde ekşi maya giderek daha fazla tercih edilen bir gıda maddesi haline geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/merkel-12-milyondan-fazla-multeciyi-ulkeye-kabul-ettigi-icin-unesco-baris-odulune-layik-goruldu--1060306625.html
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fransa, unesco, ekmek, baget, unesco dünya mirası listesi
fransa, unesco, ekmek, baget, unesco dünya mirası listesi

Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi

14:05 30.11.2022 (güncellendi: 14:11 30.11.2022)
© FlickrBaget ekmek
Baget ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Flickr
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın geleneksel simgelerinden biri haline gelen baget ekmeğini dünya mirası listesine aldı.
Fransa'nın simgelerinden olan baget ekmeği, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini aldı.
Ülkede her yıl 6 milyardan fazla baget ekmeği üretiliyor.
UNESCO, söz konusu geleneğe, 'somut olmayan kültürel miras' statüsü kazandırdı.
Öte yandan Fransa'da 1970'den bu yana her yıl 400 fırın kapanıyor. Bu sayı o günden bugüne 55 binden 35 bine geriledi.
Bu düş, kırsal alanlarda endüstriyel fırınların ve süpermarketlerin yaygınlaşmasından kaynaklanırken, kentlerde ekşi maya giderek daha fazla tercih edilen bir gıda maddesi haline geliyor.
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