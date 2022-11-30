https://sputniknews.com.tr/20221130/fransiz-baget-ekmegi-unesco-dunya-mirasi-listesine-girdi-1064002255.html

Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi

Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın geleneksel simgelerinden biri haline gelen baget ekmeğini dünya mirası listesine aldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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Fransa'nın simgelerinden olan baget ekmeği, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini aldı.Ülkede her yıl 6 milyardan fazla baget ekmeği üretiliyor.UNESCO, söz konusu geleneğe, 'somut olmayan kültürel miras' statüsü kazandırdı.Öte yandan Fransa'da 1970'den bu yana her yıl 400 fırın kapanıyor. Bu sayı o günden bugüne 55 binden 35 bine geriledi.Bu düş, kırsal alanlarda endüstriyel fırınların ve süpermarketlerin yaygınlaşmasından kaynaklanırken, kentlerde ekşi maya giderek daha fazla tercih edilen bir gıda maddesi haline geliyor.

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