https://sputniknews.com.tr/20221130/fransiz-baget-ekmegi-unesco-dunya-mirasi-listesine-girdi-1064002255.html
Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi
Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın geleneksel simgelerinden biri haline gelen baget ekmeğini dünya mirası listesine aldı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:05+0300
2022-11-30T14:05+0300
2022-11-30T14:11+0300
yaşam
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ekmek
baget
unesco dünya mirası listesi
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Fransa'nın simgelerinden olan baget ekmeği, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini aldı.Ülkede her yıl 6 milyardan fazla baget ekmeği üretiliyor.UNESCO, söz konusu geleneğe, 'somut olmayan kültürel miras' statüsü kazandırdı.Öte yandan Fransa'da 1970'den bu yana her yıl 400 fırın kapanıyor. Bu sayı o günden bugüne 55 binden 35 bine geriledi.Bu düş, kırsal alanlarda endüstriyel fırınların ve süpermarketlerin yaygınlaşmasından kaynaklanırken, kentlerde ekşi maya giderek daha fazla tercih edilen bir gıda maddesi haline geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220823/merkel-12-milyondan-fazla-multeciyi-ulkeye-kabul-ettigi-icin-unesco-baris-odulune-layik-goruldu--1060306625.html
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fransa, unesco, ekmek, baget, unesco dünya mirası listesi
fransa, unesco, ekmek, baget, unesco dünya mirası listesi
Fransız baget ekmeği UNESCO dünya mirası listesine girdi
14:05 30.11.2022 (güncellendi: 14:11 30.11.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Fransa'nın geleneksel simgelerinden biri haline gelen baget ekmeğini dünya mirası listesine aldı.
Fransa'nın simgelerinden olan baget ekmeği, UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini aldı.
Ülkede her yıl 6 milyardan fazla baget ekmeği üretiliyor.
UNESCO, söz konusu geleneğe, 'somut olmayan kültürel miras' statüsü kazandırdı.
Öte yandan Fransa'da 1970'den bu yana her yıl 400 fırın kapanıyor. Bu sayı o günden bugüne 55 binden 35 bine geriledi.
Bu düş, kırsal alanlarda endüstriyel fırınların ve süpermarketlerin yaygınlaşmasından kaynaklanırken, kentlerde ekşi maya giderek daha fazla tercih edilen bir gıda maddesi haline geliyor.