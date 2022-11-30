https://sputniknews.com.tr/20221130/duzcede-depremzedeler-icin-konteynerler-kuruluyor-1064013657.html

Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Düzce'de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca gönderilen konteynerlerin kurulumu gerçekleştiriliyor. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T17:03+0300

2022-11-30T17:03+0300

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türkiye

konteyner

düzce

deprem

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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin acil barınma ihtiyacının karşılanması için bölgeye 280 konteyner sevk edilmesi kararlaştırıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından belirli noktalara ve toplanma alanlarına çadırlar kurulan kentte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmaları neticesinde evlerinde ağır hasar oluşan ve acil yıkım kararı verilen vatandaşlar için konteyner sevk edildi.AFAD Bölge Lojistik Merkezi'ne gelen 138 konteynerden 113'ünün kent merkezi ve ilçelerde kurulumu tamamlanırken, geriye kalan ve bölgeye ulaşacak konteynerlerin kurulumunun ise gelecek günlerde yapılacağı öğrenildi.Ayrıca Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde geçici konaklama merkezi kurulum işlemleri devam ediyor.Öte yandan depremzede vatandaşların barınma ihtiyacına yönelik kurulan çadırlarda 10 bin 126 kişi barınıyor. Afet Yönetim Merkezi koordinesinde spor salonu, yurt ve pansiyonlarda ise 1028 kişi konaklıyor.Kentte 17 ikram aracı ve 9 mobil mutfakla vatandaşlara hizmet veriliyor.Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, ilçede yaklaşık 7 dönümlük alanı konteyner kent için hazırladıklarını belirtti.Kurulumun başladığını, ilk etapta 25 konteyner kuracaklarını aktaran Demircan, şunları kaydetti:Günlük yaşama dönmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Demircan, depreme de her an hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221130/depremin-ardindan-duzcenin-dogusu-ile-batisinin-20-santimetre-uzaklastigi-tespit-edildi-1063986178.html

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