https://sputniknews.com.tr/20221130/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-son-16ya-iliskin-ihtimaller-veri-macta-1064016944.html

Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Son 16'ya ilişkin ihtimaller Veri Maç’ta

Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Son 16'ya ilişkin ihtimaller Veri Maç’ta

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T18:36+0300

2022-11-30T18:36+0300

2022-11-30T18:36+0300

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Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı

Programın bu bölümünde, A ve B grubundaki üçüncü ve son maçlar değerlendirildi. Bir üst tura yükselen takımların da son 16 turundaki eşleşmeleri futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Grup aşamasındaki ikinci maçlar itibarıyla Comparisonator verileri sonucunda hücum, savunma, birebir ve paslaşma indekslerindeki en iyiler aktarıldı. Ayrıca yine söz konusu maçlar baz alınarak şu ana dek en iyi performans gösteren oyunculardan kurulu 11 dinleyiciyle paylaşıldı.Bunların yanı sıra turnuvanın en pahalı oyuncularından kurulu 11’i ve hem Dünya Kupası şampiyonu olmuş hem de ligimizde forma giymiş futbolcuların kimler olduğu da liste halinde aktarıldı.

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2022

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Çağlar Öner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg

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