https://sputniknews.com.tr/20221130/dunya-kupasinda-gruplardaki-ikinci-maclar-tamamlandi-son-16ya-iliskin-ihtimaller-veri-macta-1064016944.html
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Son 16'ya ilişkin ihtimaller Veri Maç’ta
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Son 16'ya ilişkin ihtimaller Veri Maç’ta
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:36+0300
2022-11-30T18:36+0300
2022-11-30T18:36+0300
veri maç
dünya kupası
2022 dünya kupası
lig
futbol
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Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı
Programın bu bölümünde, A ve B grubundaki üçüncü ve son maçlar değerlendirildi. Bir üst tura yükselen takımların da son 16 turundaki eşleşmeleri futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Grup aşamasındaki ikinci maçlar itibarıyla Comparisonator verileri sonucunda hücum, savunma, birebir ve paslaşma indekslerindeki en iyiler aktarıldı. Ayrıca yine söz konusu maçlar baz alınarak şu ana dek en iyi performans gösteren oyunculardan kurulu 11 dinleyiciyle paylaşıldı.Bunların yanı sıra turnuvanın en pahalı oyuncularından kurulu 11’i ve hem Dünya Kupası şampiyonu olmuş hem de ligimizde forma giymiş futbolcuların kimler olduğu da liste halinde aktarıldı.
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2022
Çağlar Öner
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Çağlar Öner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326864_131:0:489:358_100x100_80_0_0_3aff6f60f925681ef0467f87691a1954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Çağlar Öner
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, lig, futbol, аудио
dünya kupası, 2022 dünya kupası, lig, futbol, аудио
Dünya Kupası’nda gruplardaki ikinci maçlar tamamlandı: Son 16'ya ilişkin ihtimaller Veri Maç’ta
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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde, A ve B grubundaki üçüncü ve son maçlar değerlendirildi. Bir üst tura yükselen takımların da son 16 turundaki eşleşmeleri futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Grup aşamasındaki ikinci maçlar itibarıyla Comparisonator verileri sonucunda hücum, savunma, birebir ve paslaşma indekslerindeki en iyiler aktarıldı. Ayrıca yine söz konusu maçlar baz alınarak şu ana dek en iyi performans gösteren oyunculardan kurulu 11 dinleyiciyle paylaşıldı.
Bunların yanı sıra turnuvanın en pahalı oyuncularından kurulu 11’i ve hem Dünya Kupası şampiyonu olmuş hem de ligimizde forma giymiş futbolcuların kimler olduğu da liste halinde aktarıldı.