https://sputniknews.com.tr/20221130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063990859.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.63 seviyesinde başladı euro ise 19.29 liradan işlem görüyor. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T09:24+0300
2022-11-30T09:24+0300
2022-11-30T09:24+0300
ekonomi
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Dolar, 30 Kasım 2022 sabahında 18.63 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6326 lira, satış fiyatı 18.6359 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.2989 lira alış fiyatı, 19.3252 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0358 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Ons altın fiyatı 1754 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1050 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1734 lira, yarım altın 3469 lira, Cumhuriyet altını 6914 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063950056.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.63 seviyesinde başladı euro ise 19.29 liradan işlem görüyor.
Dolar, 30 Kasım 2022 sabahında 18.63 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6326 lira, satış fiyatı 18.6359 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19.2989 lira alış fiyatı, 19.3252 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0358 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Ons altın fiyatı 1754 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1050 liradan alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1734 lira, yarım altın 3469 lira, Cumhuriyet altını 6914 liradan el değiştiriyor.