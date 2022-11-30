https://sputniknews.com.tr/20221130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063990859.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar güne 18.63 seviyesinde başladı euro ise 19.29 liradan işlem görüyor. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T09:24+0300

2022-11-30T09:24+0300

2022-11-30T09:24+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1f/1062898323_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_882c95c0e0f7ccea6280bb2bef25f49e.jpg

Dolar, 30 Kasım 2022 sabahında 18.63 lira bandının hemen üzerinde işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6326 lira, satış fiyatı 18.6359 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.2989 lira alış fiyatı, 19.3252 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0358 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın fiyatlarında son durum...Ons altın fiyatı 1754 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 1050 liradan alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1734 lira, yarım altın 3469 lira, Cumhuriyet altını 6914 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221129/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063950056.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar