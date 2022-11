Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor: 'Pencerenin önünde eve dönmemizi bekliyorlar'

© İHA Sincabı evlerine ilk aldıklarında ona sadece süt içirdiklerini anlatan Atılgan, şimdi ise sincapların evde yapılan tüm yemekleri yediğini söyledi. Sincapların neşe kaynakları olduğunu aktaran Nizamettin Atılgan, “Sincaplar artık bu evin bir ferdi. Benim aslında çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu sincapları bulmam da tam tesadüf oldu. Daha yavruydular ve gözleri kapalıydı. Biz ilk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Annesi kadar olmasa bile yine elimizden geldiği kadar baktık. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Normalde bunların besini belli ama şu an bizim yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi yiyip içiyorlar. Portakalı da çok seviyorlar. Benim bildiğim kadarıyla sincaplar ceviz yer ama bu her şeyi yiyor. Bu da sevindirici bir şey” dedi.