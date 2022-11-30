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Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor: 'Pencerenin önünde eve dönmemizi bekliyorlar'
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor: 'Pencerenin önünde eve dönmemizi bekliyorlar'
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, evinde beslediği sincaplara çocukları gibi bakıyor. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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sincap, фото, hakkari, bakım
sincap, фото, hakkari, bakım

Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor: 'Pencerenin önünde eve dönmemizi bekliyorlar'

14:45 30.11.2022 (güncellendi: 14:49 30.11.2022)
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, evinde beslediği sincaplara çocukları gibi bakıyor.
© İHAİlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, bir sene önce dışarıda bulduğu sincapları evine aldı.
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, bir sene önce dışarıda bulduğu sincapları evine aldı.
© İHAEvinde sincaplar için özel malzemelerle bir yer oluşturan Atılgan, onları beslemeye başladı.
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Evinde sincaplar için özel malzemelerle bir yer oluşturan Atılgan, onları beslemeye başladı.
© İHAEvin içerisinde rahat gezen sincaplar, aile bireyleriyle beraber hem geziyor hem de onlarla oynuyor.
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Evin içerisinde rahat gezen sincaplar, aile bireyleriyle beraber hem geziyor hem de onlarla oynuyor.
© İHASincabı evlerine ilk aldıklarında ona sadece süt içirdiklerini anlatan Atılgan, şimdi ise sincapların evde yapılan tüm yemekleri yediğini söyledi. Sincapların neşe kaynakları olduğunu aktaran Nizamettin Atılgan, “Sincaplar artık bu evin bir ferdi. Benim aslında çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu sincapları bulmam da tam tesadüf oldu. Daha yavruydular ve gözleri kapalıydı. Biz ilk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Annesi kadar olmasa bile yine elimizden geldiği kadar baktık. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Normalde bunların besini belli ama şu an bizim yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi yiyip içiyorlar. Portakalı da çok seviyorlar. Benim bildiğim kadarıyla sincaplar ceviz yer ama bu her şeyi yiyor. Bu da sevindirici bir şey” dedi.
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Sincabı evlerine ilk aldıklarında ona sadece süt içirdiklerini anlatan Atılgan, şimdi ise sincapların evde yapılan tüm yemekleri yediğini söyledi. Sincapların neşe kaynakları olduğunu aktaran Nizamettin Atılgan, “Sincaplar artık bu evin bir ferdi. Benim aslında çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu sincapları bulmam da tam tesadüf oldu. Daha yavruydular ve gözleri kapalıydı. Biz ilk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Annesi kadar olmasa bile yine elimizden geldiği kadar baktık. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Normalde bunların besini belli ama şu an bizim yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi yiyip içiyorlar. Portakalı da çok seviyorlar. Benim bildiğim kadarıyla sincaplar ceviz yer ama bu her şeyi yiyor. Bu da sevindirici bir şey” dedi.
© İHAEvde besledikleri sincapların artık kendilerini tanıdığını vurgulayan Atılgan, “Onlar da bize çok alıştı. Bizimle oynuyorlar ama dışarıdan gelen yabancıları hemen tanıyor ve bazen onlara karşı saldırgan oluyor. Çünkü sadece bizim olmamızı istiyor. Biz kalkmadan uyanmıyorlar ve biz uyumadan o uyumuyorlar. Biz evde olmadığımız zaman da pencereye gelirler ve bizim ne zaman eve döneceğimizi beklerler. Eve geldiğimde hemen üzerime atlıyor ve benimle oynuyorlar. Yani biz onlara, onlarda bize çok alıştı” ifadelerini kullandı.
Dışarıda bulduğu sincaplara çocuğu gibi bakıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Evde besledikleri sincapların artık kendilerini tanıdığını vurgulayan Atılgan, “Onlar da bize çok alıştı. Bizimle oynuyorlar ama dışarıdan gelen yabancıları hemen tanıyor ve bazen onlara karşı saldırgan oluyor. Çünkü sadece bizim olmamızı istiyor. Biz kalkmadan uyanmıyorlar ve biz uyumadan o uyumuyorlar. Biz evde olmadığımız zaman da pencereye gelirler ve bizim ne zaman eve döneceğimizi beklerler. Eve geldiğimde hemen üzerime atlıyor ve benimle oynuyorlar. Yani biz onlara, onlarda bize çok alıştı” ifadelerini kullandı.
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