Erdoğan: Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız

30.11.2022

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin sıkılaştırılacağını, Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda hedeflerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili gururunu yaşadık" dedi.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Geçtiğimiz 20 yılda hep yapageldiğimiz gibi bugün de ülkemizin her meselesini, milletimizin her beklentisini hayata geçirerek Türkiye’yi huzurlu ve müreffeh bir geleceğe hazırlıyoruz. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek milletimize sözümüz olan 2023 Türkiye’sine adım adım yaklaşıyoruz. Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili gururunu yaşadık.Kalkınma atılımlarını kesintisiz sürdürerek 2023 Türkiye'sine adım adım yaklaşıyoruz.Kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.Düzce'deki 5.9'luk depremDüzce'yi genel hayat etkili afet bölgesi ilan ettik, çalışmaları daha hızlı yürütebileceğiz.Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele sorunundan oluşan 4 başlığı başardık, başaracağız.Dünyada resesyon endişesinin arttığı bir dönemde Türkiye'de büyümenin gerçekleşmesi çok önemlidir.Her şeyden önce 4 ana başlık: Ekonomi, diplomasi, öbür tarafta terörle mücadele bir diğer tarafta yine mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı biz her şeyden önce başardık, başarıyoruz ve başaracağız.Kılıçdaroğlu'na eleştiriSeçim yaklaşıyor. Bay Kemal tamamen yalanlar dünyasıyla milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları göreceksiniz.Küslük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa onarmalıyız, korku varsa güven aşılamalıyız, sıkıntı varsa gidermeliyiz. Ne yapıp ne edip 80 milyonun gönlünü kazanmalıyız.Güçlendirilmiş parlamenter sistemmiş, buradan bir şey çıkmaz.Ne oldu konuştular, dağıldılar. Türkiye yeni yönetim sistemiyle siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır.Altılı masanın anayasa çalışmalarıTürkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. İranlıların güzel bir atasözü var; 'Oturdular, konuştular, dağıldılar.' Bunların durumu bu. Türkiye işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı, ortak hedef birlikteliğiyle milletin huzurundadır. Diğer ittifak ise 6'lı masa ile kamuoyuna çıkmakla birlikte, hangi amaçla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Ucube bir teklif çıkarttılar. Gözden geçirdim. Masanın etrafındakiler artı altındaki bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Birisinin derdi kapanan belediyeler öbürünün derdi Hazine yardımlarını en az bire çekip herkesin nasibini alması.Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğni söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?'Ucube bir teklif ortaya çıkarttılar'Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar. Gözden geçirdim. Masanın etrafındakiler artı altındaki bunlara ne verirsek mutlu olurlar buna çalışmışlar. Birisinin derdi kapanan belediyeler öbürünün derdi Hazine yardımlarını en az bire çekip herkesin nasibini alması. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış Bay Kemal. Biz de ayın 3'ünde Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklama yapacağız. Bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Size biz paravan bir şirket kurdurmayız. Togg'a gelmek istediğni söylemiş yönetim kurulu başkanımıza ben de dedim ki Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı da alacaksın yanına. 'O gelecekse ben gelmem' demiş. (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) Varank senden bayağı çekiniyor ya. Bunların kafasıyla diplomasi olur mu? Ege'de Akdeniz'de haklarımızı nasıl koruyabilirler?Zincir marketlere denetimMarketlerde kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.'Resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 2022'yi rekor düzeyde kapatarak, 2023'e iyi bir giriş yapacağız.''

