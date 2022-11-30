https://sputniknews.com.tr/20221130/cumhurbaskani-erdogan-bilgin-ve-nebati-ile-gorusecek-1064006832.html

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşecek

Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşecek

Beştepe akşam saatlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:56+0300

2022-11-30T14:56+0300

2022-11-30T15:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

nureddin nebati

vedat bilgin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirecek.Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221129/bakanliktan-asgari-ucret-gorusmeleri-takvimine-iliskin-aciklama-toplanti-1-aralika-ertelendi-1063943567.html

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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, vedat bilgin