https://sputniknews.com.tr/20221130/cumhurbaskani-erdogan-bilgin-ve-nebati-ile-gorusecek-1064006832.html
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşecek
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşecek
Beştepe akşam saatlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:56+0300
2022-11-30T14:56+0300
2022-11-30T15:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
nureddin nebati
vedat bilgin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirecek.Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.
https://sputniknews.com.tr/20221129/bakanliktan-asgari-ucret-gorusmeleri-takvimine-iliskin-aciklama-toplanti-1-aralika-ertelendi-1063943567.html
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recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, vedat bilgin
recep tayyip erdoğan, nureddin nebati, vedat bilgin
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ile görüşecek
14:56 30.11.2022 (güncellendi: 15:25 30.11.2022) Abone ol
Beştepe akşam saatlerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı üçlü bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Bilgin ve Nurettin Nebati'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirecek.
Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.
Yarın itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı saat 18.15'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.