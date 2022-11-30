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https://sputniknews.com.tr/20221130/cinli-taykonotlari-tasiyan-sincou-15-mekigi-uzay-istasyonuna-kenetlendi-1063989568.html
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-15 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-15 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi
Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği dördüncü taykonot ekibi hedefine ulaştı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T07:37+0300
2022-11-30T07:37+0300
yaşam
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çin
çin halk cumhuriyeti
uzay
çin uzay ajansı
çin ulusal uzay idaresi (cnsa)
çin ulusal uzay istasyonu
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Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.Şıncou-15, dün, "Long March-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.Taykonotlar, halen istasyonda bulunan üç kişilik ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.Çin'in uzay istasyonu kurma planıÇin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzayİstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221129/cin-uzay-istasyonuna-yeni-taykonot-ekibini-yolladi-1063981045.html
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türkiye, çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, çin uzay ajansı, çin ulusal uzay idaresi (cnsa), çin ulusal uzay istasyonu
türkiye, çin, çin halk cumhuriyeti, uzay, çin uzay ajansı, çin ulusal uzay idaresi (cnsa), çin ulusal uzay istasyonu

Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-15 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi

07:37 30.11.2022
© REUTERSÇin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© REUTERS
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Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği dördüncü taykonot ekibi hedefine ulaştı.
Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.
Şıncou-15, dün, "Long March-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
Taykonotlar, halen istasyonda bulunan üç kişilik ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.
Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.
Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.
Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.
The rocket carrying China’s second module for its Tiangong space station lifts off from Wenchang spaceport in southern China on July 24, 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
DÜNYA
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
Dün, 21:38

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzayİstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.
Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.
Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor.
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