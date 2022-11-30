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Çin'den Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun
Çin'den Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun
Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları 'derhal durdurma' çağrısında bulundu. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T15:22+0300
2022-11-30T15:26+0300
dünya
geng şuang
suriye
türkiye
israil
ria novosti
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Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız" dedi.Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin 'Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini' söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı. Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
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geng şuang, suriye, türkiye, israil, ria novosti
geng şuang, suriye, türkiye, israil, ria novosti

Çin'den Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun

15:22 30.11.2022 (güncellendi: 15:26 30.11.2022)
© REUTERS / Murad SezerBarış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları 'derhal durdurma' çağrısında bulundu.
Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız" dedi.
Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin 'Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini' söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı.
Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.
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