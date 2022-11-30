https://sputniknews.com.tr/20221130/cinden-turkiye-ve-israile-cagri-suriyedeki-operasyonlari-durdurun-1064007517.html

Çin'den Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun

Çin'den Türkiye ve İsrail'e çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun

Çin, Türkiye ve İsrail'e Suriye'ye yönelik operasyonları 'derhal durdurma' çağrısında bulundu. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T15:22+0300

2022-11-30T15:22+0300

2022-11-30T15:26+0300

dünya

geng şuang

suriye

türkiye

israil

ria novosti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104039/94/1040399444_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_48df79edb461e48d77735fca73e55e60.jpg

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Şuang, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmalıyız" dedi.Geng, Türkiye ve İsrail'in eylemlerinin 'Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü büyük ölçüde ihlal ettiğini' söyledi ve bunun Suriye'deki krizin tırmanmasına ve yayılmasına yol açabileceğini vurguladı. Geng ayrıca, Türkiye ve İsrail'in Suriye'deki eylemlerinden duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bu saldırıların derhal durdurulması ve durumu tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

suriye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

geng şuang, suriye, türkiye, israil, ria novosti