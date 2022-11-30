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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/canli--abdde-cumhuriyetci-liderden-ukrayna-yardimlari-konusunda-acik-cek-yok-mesaji-1063990546.html
CANLI | ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı
CANLI | ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı
ABD'de ocakta Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ele alacak Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Ukrayna'ya yardımlar konusunda kimseye 'açık çek'... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T09:16+0300
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, новый онлайн для белой редактуры
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı

09:16 30.11.2022
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ABD'de ocakta Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ele alacak Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Ukrayna'ya yardımlar konusunda kimseye 'açık çek' vermeyeceklerini açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna ilişkin gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:15 30.11.2022
ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı
ABD'de ocakta Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ele alacak Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Ukrayna'ya yardımlar konusunda kimseye 'açık çek' vermeyeceklerini açıkladı.
ABD Başkan Joe Biden, Demokratların çoğunlukta olduğu eski Kongrenin son gündemi konusunda Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle bir araya geldi. Toplantı sonrası Beyaz Saray'daki basın mensuplarına konuşan McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ocaktan itibaren Cumhuriyetçilerin ele alacağını anımsattı.
Rusya'nın askeri operasyonunun 'haksız' olduğunu savunan McCarthy, "Ancak kimseye hiçbir şey için açık çek vermiyorum. Çok çalışan Amerikan halkının vergi paralarından bahsediyoruz. Yaptığımız harcamaların doğru yerlere gittiğinden emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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