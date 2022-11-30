CANLI | ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı

ABD'de Cumhuriyetçi liderden Ukrayna yardımları konusunda 'Açık çek yok' mesajı

ABD'de ocakta Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ele alacak Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Ukrayna'ya yardımlar konusunda kimseye 'açık çek' vermeyeceklerini açıkladı.

ABD Başkan Joe Biden, Demokratların çoğunlukta olduğu eski Kongrenin son gündemi konusunda Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle bir araya geldi. Toplantı sonrası Beyaz Saray'daki basın mensuplarına konuşan McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu ocaktan itibaren Cumhuriyetçilerin ele alacağını anımsattı.

Rusya'nın askeri operasyonunun 'haksız' olduğunu savunan McCarthy, "Ancak kimseye hiçbir şey için açık çek vermiyorum. Çok çalışan Amerikan halkının vergi paralarından bahsediyoruz. Yaptığımız harcamaların doğru yerlere gittiğinden emin olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.