https://sputniknews.com.tr/20221130/bogazici-universitesinden-uzaklastirilan-prof-zenginobuz-asil-cezalandirilan-ben-degilim-1064024618.html

Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Asıl cezalandırılan ben değilim

Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Asıl cezalandırılan ben değilim

Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz " Asıl cezalandırılan ben değilim, dünya standardında ücretsiz eğitim... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T21:38+0300

2022-11-30T21:38+0300

2022-11-30T21:38+0300

radyo

akşam postasi

boğaziçi üniversitesi

rektör

ünal zenginobuz

uzaklaştırma

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektör Naci İnci’nin önce 3 ay, ardından 3 ay daha görevden uzaklaştırdığı Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz okulda yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Prof. Zenginobuz, “43 yıldır Boğaziçi’ndeyim, 26 yıldır ders veriyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bununla ne hedefleniyor? Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun öğrencilerin nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz” dedi.Prof. Zenginobuz’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'E-Posta kapatmak tamamen yasadışı'22 Ağustos tarihinde beni 3 aylığına uzaklaştırdılar ama neden uzaklaştırıldığım da belli değil. Ayrıca beni kampüse dahi sokmuyorlar ve Boğaziçi elektronik e posta adresimi kullanamıyorum. Bir öğrencimize yurtdışı için referans yazacağım, referans e posta ile ama referansı Boğaziçi Üniversitesi e-posta hesabıyla istiyorlar. Tamamen yasadışı bir şekilde benim e-posta adresimi kapattıkları için bu öğrencimize referans yazamıyorum. Bu öğrencimiz yurtdışında burs alacak, master yapacak. Bütün bunların amacı, kadrolaşmayı, kendi kendinizi atamayı bunları gerçekleştirmek üzere önlerindeki engelleri kaldırmaya çalışmak ve insanları sindirmek, korkutmak. Başka bir açıklama bulmak mümkün değil. Benim 3 aylık uzaklaştırmam 21 Kasım’da bitti ama aynı gün uzaklaştırmamı bir 3 ay daha uzattılar. Neden? Hakkımda da 6-7 tane soruşturma çıkarıldı. Bu soruşturmaların hepsini dışarıdan gelen dekanlar yapıyor, onları soruşturmacı atıyorlar. Soruşturmacının raporunu değerlendirecek kurula da kendilerini atıyorlar ve onunla da ceza veriyorlar.'800 personel vardı 400 yeni personel alındı''Öğretim üyeleri gitmeye başladı'Bu öğretim üyelerinin çoğu Türkiye ya da yurtdışında istedikleri gibi iş bulabilecek nitelikte kişiler. Bir kısmı zaten gitmeye başladı ve bu giderek de artacak ama kaldığımız sürece uğraştığımız konulara bi bakar mısınız? Bizi nelerle uğraştırıyorlar. Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun, hangi sosyal sınıflar olursa olsun nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz. Burası dünya çapındaki bir eğitimi kamu kaynaklarıyla ücretsiz aldığınız, büyük fedakarlıkla buraya gelmiş bir yer ve zaten uzun zamandır bize ayrılan kaynaklar az idi şimdi bu doğrudan müdahale ile yok etme yoluna gidiyorlar. Anladığım kadarıyla bunun tarihten gelen bir ideolojik husumet tarafı var.'Boğaziçi’nin bir parçasıyım'

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

radyo, boğaziçi üniversitesi, rektör, ünal zenginobuz, uzaklaştırma