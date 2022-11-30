https://sputniknews.com.tr/20221130/bogazici-universitesinden-uzaklastirilan-prof-zenginobuz-asil-cezalandirilan-ben-degilim-1064024618.html
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Asıl cezalandırılan ben değilim
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Asıl cezalandırılan ben değilim
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz " Asıl cezalandırılan ben değilim, dünya standardında ücretsiz eğitim... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T21:38+0300
2022-11-30T21:38+0300
2022-11-30T21:38+0300
radyo
akşam postasi
boğaziçi üniversitesi
rektör
ünal zenginobuz
uzaklaştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektör Naci İnci’nin önce 3 ay, ardından 3 ay daha görevden uzaklaştırdığı Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz okulda yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Prof. Zenginobuz, “43 yıldır Boğaziçi’ndeyim, 26 yıldır ders veriyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bununla ne hedefleniyor? Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun öğrencilerin nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz” dedi.Prof. Zenginobuz’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:'E-Posta kapatmak tamamen yasadışı'22 Ağustos tarihinde beni 3 aylığına uzaklaştırdılar ama neden uzaklaştırıldığım da belli değil. Ayrıca beni kampüse dahi sokmuyorlar ve Boğaziçi elektronik e posta adresimi kullanamıyorum. Bir öğrencimize yurtdışı için referans yazacağım, referans e posta ile ama referansı Boğaziçi Üniversitesi e-posta hesabıyla istiyorlar. Tamamen yasadışı bir şekilde benim e-posta adresimi kapattıkları için bu öğrencimize referans yazamıyorum. Bu öğrencimiz yurtdışında burs alacak, master yapacak. Bütün bunların amacı, kadrolaşmayı, kendi kendinizi atamayı bunları gerçekleştirmek üzere önlerindeki engelleri kaldırmaya çalışmak ve insanları sindirmek, korkutmak. Başka bir açıklama bulmak mümkün değil. Benim 3 aylık uzaklaştırmam 21 Kasım’da bitti ama aynı gün uzaklaştırmamı bir 3 ay daha uzattılar. Neden? Hakkımda da 6-7 tane soruşturma çıkarıldı. Bu soruşturmaların hepsini dışarıdan gelen dekanlar yapıyor, onları soruşturmacı atıyorlar. Soruşturmacının raporunu değerlendirecek kurula da kendilerini atıyorlar ve onunla da ceza veriyorlar.'800 personel vardı 400 yeni personel alındı''Öğretim üyeleri gitmeye başladı'Bu öğretim üyelerinin çoğu Türkiye ya da yurtdışında istedikleri gibi iş bulabilecek nitelikte kişiler. Bir kısmı zaten gitmeye başladı ve bu giderek de artacak ama kaldığımız sürece uğraştığımız konulara bi bakar mısınız? Bizi nelerle uğraştırıyorlar. Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun, hangi sosyal sınıflar olursa olsun nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz. Burası dünya çapındaki bir eğitimi kamu kaynaklarıyla ücretsiz aldığınız, büyük fedakarlıkla buraya gelmiş bir yer ve zaten uzun zamandır bize ayrılan kaynaklar az idi şimdi bu doğrudan müdahale ile yok etme yoluna gidiyorlar. Anladığım kadarıyla bunun tarihten gelen bir ideolojik husumet tarafı var.'Boğaziçi’nin bir parçasıyım'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, boğaziçi üniversitesi, rektör, ünal zenginobuz, uzaklaştırma
radyo, boğaziçi üniversitesi, rektör, ünal zenginobuz, uzaklaştırma
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Prof. Zenginobuz: Asıl cezalandırılan ben değilim
Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz " Asıl cezalandırılan ben değilim, dünya standardında ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler ve aileler" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Rektör Naci İnci’nin önce 3 ay, ardından 3 ay daha görevden uzaklaştırdığı Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Ünal Zenginobuz okulda yaşananları Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Prof. Zenginobuz, “43 yıldır Boğaziçi’ndeyim, 26 yıldır ders veriyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Bununla ne hedefleniyor? Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun öğrencilerin nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz” dedi.
Prof. Zenginobuz’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"İki yıl kadar oluyor Boğaziçi’ne müdahalenin başlangıcı, ilk bir yılı üst kurulları ele geçirmeye çalışmakla geçti. Bunu başarmak için resmen bir operasyonla üç dekanımız seçilmiş ve yurt tarafından atanmış dekanımız geçen sene ocak ayında görevden alındı. Mart ayında dışarıdan dekanlar getirildi ve üst kurullar ele geçirildi. Bu yaz herhalde zaman da azalıyor diye kadrolaşma atakları arttı. Hem idari personel olarak hem de bölümlerin talebi olmadan herhangi bir kurul ve değerlendirmeden geçmeden rektörlüğün keyfi kararlarıyla kadro ilanları açıp yeni insanlar alma atağına geçildi. Bu çerçevede buna karşı duran bizlere de yapay soruşturma ve disiplin soruşturmalarıyla uzaklaştırmalar...
'E-Posta kapatmak tamamen yasadışı'
22 Ağustos tarihinde beni 3 aylığına uzaklaştırdılar ama neden uzaklaştırıldığım da belli değil. Ayrıca beni kampüse dahi sokmuyorlar ve Boğaziçi elektronik e posta adresimi kullanamıyorum. Bir öğrencimize yurtdışı için referans yazacağım, referans e posta ile ama referansı Boğaziçi Üniversitesi e-posta hesabıyla istiyorlar. Tamamen yasadışı bir şekilde benim e-posta adresimi kapattıkları için bu öğrencimize referans yazamıyorum. Bu öğrencimiz yurtdışında burs alacak, master yapacak. Bütün bunların amacı, kadrolaşmayı, kendi kendinizi atamayı bunları gerçekleştirmek üzere önlerindeki engelleri kaldırmaya çalışmak ve insanları sindirmek, korkutmak. Başka bir açıklama bulmak mümkün değil. Benim 3 aylık uzaklaştırmam 21 Kasım’da bitti ama aynı gün uzaklaştırmamı bir 3 ay daha uzattılar. Neden? Hakkımda da 6-7 tane soruşturma çıkarıldı. Bu soruşturmaların hepsini dışarıdan gelen dekanlar yapıyor, onları soruşturmacı atıyorlar. Soruşturmacının raporunu değerlendirecek kurula da kendilerini atıyorlar ve onunla da ceza veriyorlar.
'800 personel vardı 400 yeni personel alındı'
800 civarında idari personelimiz vardı 2021 Ocak ayından önce ama geçen süre içerisinde aldıkları idari personel sayısı 400’ü geçmiş. Böyle bir çabayla karşı karşıyayız. Bunun amacı nedir? Türkiye’nin bütün öğrencilerinin gelmek istediği, Türkiye’de parmakla sayılacak kalmışken bunu ortadan kaldırınca ne olacak? 7.5 milyon gencimiz var bu sene oy kullanacak. Ben gerçekten hükümetimizi ve Cumhurbaşkanımızı anlamakta güçlük çekiyorum. Bununla ne hedefleniyor? Bazı dar menfaat ve kazanımlar için Türkiye’nin değerini ve Tüm Türkiye’ye hizmet eden bir kurumu ortadan kaldırmaya, vasatlaştırmaya hem hakkımız yok hem de çok yazık.
'Öğretim üyeleri gitmeye başladı'
Bu öğretim üyelerinin çoğu Türkiye ya da yurtdışında istedikleri gibi iş bulabilecek nitelikte kişiler. Bir kısmı zaten gitmeye başladı ve bu giderek de artacak ama kaldığımız sürece uğraştığımız konulara bi bakar mısınız? Bizi nelerle uğraştırıyorlar. Burası dünya düzeyinde eğitim veren, kendi kendini yöneten ve Türkiye’nin her köşesinden hangi gelir kesiminden olursa olsun, hangi sosyal sınıflar olursa olsun nitelikle okula girebildiği yerlerden bir tanesi. Burada gençlerimizi cezalandırmış oluyoruz, aileleri cezalandırıyoruz. Burası dünya çapındaki bir eğitimi kamu kaynaklarıyla ücretsiz aldığınız, büyük fedakarlıkla buraya gelmiş bir yer ve zaten uzun zamandır bize ayrılan kaynaklar az idi şimdi bu doğrudan müdahale ile yok etme yoluna gidiyorlar. Anladığım kadarıyla bunun tarihten gelen bir ideolojik husumet tarafı var.
'Boğaziçi’nin bir parçasıyım'
İktidarın kaba gücünü tepemize vuracak şekilde, gaddarca bir yaklaşımla uçuşuyor soruşturma kağıtları. Ne Boğaziçi’ni ne de beni tanımayan dışarıdan özellikle getirilmiş akademisyenleri soruşturmacı olarak atıyorlar. Bu da kanunlara aykırı. Kendi biriminizden disiplin soruşturması olması lazım. Maalesef burada terör estirmek, benim üzerimden etrafı sindirmek. Sonuç alması da söz konusu değil bütün arkadaşlarımız olanı biteni görebilecek durumdalar. Bununla bir yere de varılmaz ama maalesef devam ediyorlar. Son 43 yılından beri orada öğrenci son 26 senedir hoca olarak Boğaziçi’nin bir parçasıyım ve hep de öyle kalacağım ama beni kampüse sokmuyorlar. Türkiye gençliği ve aileler için çocuklarına iyi bir gelecek arayan aileler için bir umut kapısı olarak kalmasına, Türkiye’ye hizmet edecek bir aydınlık noktası olması için elimizden geleni yapacağız. Burayı ele geçirdiğiniz zaman artık elinizdeki Boğaziçi olmayacak. Bu çok üzücü. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Öğrenciler bu okula gelebilmek için can atıyor ve bu özentilik değil, karşılığı var. Özgürce eğitim yapılan, bilim yapılan, öğrencilerin kendilerini buldukları, kendilerini geliştirdikleri ayrıca edindikleri mesleklerle Türkiye ve insanlığa hizmet etme imkanı kazandıkları bir kurumdan bahsediyoruz. Bunu ortadan kaldırmak sizi tarihe ancak kötü geçirir."