https://sputniknews.com.tr/20221130/bakan-varank-son-bir-yilda-30-bin-yazilimci-ulkeden-gitti-ifadesi-dogru-degil-1064001025.html

Bakan Varank: 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil

Bakan Varank: 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti" ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Bu, altı boş bir rakam. Bu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T13:32+0300

2022-11-30T13:32+0300

2022-11-30T13:32+0300

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beyin göçü

bilim sanayii ve teknoloji bakanlığı

yurt dışı

uzman

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Bakan Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dijital çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini söyledi.Kalkınma ajanslarında "siber vatan" olarak ifade ettikleri bir eğitim programı uygulamaya aldıklarını aktaran Varank, bu programı başarıyla bitiren gençlerin sektörün her alanında çalışabileceğini anlattı.Varank, bu alanda kendini geliştirmek ve belge almak isteyenler için "Beyaz şapkalı hacker" programı da geliştirdiklerini ifade ederek, bu konudaki tecrübelerini belgelendirmek isteyenlerin de TSE'ye başvurabileceğini ve yetkinlik belgesi alabileceklerini söyledi.Yapılan çalışmalar ve verilen desteklerle bu alandaki yetişmiş insan gücünün sürekli arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:Varank, Türkiye'de yazılımcıya ihtiyaç olduğunu ve bunun için gerekli her adımın atıldığını vurgulayarak, "Ama bir kısım vatandaşlarımız yurt dışında çalışmak isteyebilirler. Onların elde ettiği tecrübelerin de biz bir kayıp olduğuna inanmıyoruz. O tecrübelerin gelecekte bu ülkeye yine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ama şunun altını çizmemiz lazım; 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru bir ifade değil. Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220321/bakan-varank-tersine-beyin-gocu-programi-ile-47si-turk-63-arastirmaci-daha-turkiyeye-geliyor-1054914202.html

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türkiye, mustafa varank, beyin göçü, beyin göçü, bilim sanayii ve teknoloji bakanlığı, yurt dışı, uzman