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Bakan Varank: 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil
Bakan Varank: 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti" ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Bu, altı boş bir rakam. Bu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T13:32+0300
2022-11-30T13:32+0300
yaşam
türkiye
mustafa varank
beyin göçü
beyin göçü
bilim sanayii ve teknoloji bakanlığı
yurt dışı
uzman
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Bakan Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dijital çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini söyledi.Kalkınma ajanslarında "siber vatan" olarak ifade ettikleri bir eğitim programı uygulamaya aldıklarını aktaran Varank, bu programı başarıyla bitiren gençlerin sektörün her alanında çalışabileceğini anlattı.Varank, bu alanda kendini geliştirmek ve belge almak isteyenler için "Beyaz şapkalı hacker" programı da geliştirdiklerini ifade ederek, bu konudaki tecrübelerini belgelendirmek isteyenlerin de TSE'ye başvurabileceğini ve yetkinlik belgesi alabileceklerini söyledi.Yapılan çalışmalar ve verilen desteklerle bu alandaki yetişmiş insan gücünün sürekli arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:Varank, Türkiye'de yazılımcıya ihtiyaç olduğunu ve bunun için gerekli her adımın atıldığını vurgulayarak, "Ama bir kısım vatandaşlarımız yurt dışında çalışmak isteyebilirler. Onların elde ettiği tecrübelerin de biz bir kayıp olduğuna inanmıyoruz. O tecrübelerin gelecekte bu ülkeye yine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ama şunun altını çizmemiz lazım; 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru bir ifade değil. Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220321/bakan-varank-tersine-beyin-gocu-programi-ile-47si-turk-63-arastirmaci-daha-turkiyeye-geliyor-1054914202.html
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türkiye, mustafa varank, beyin göçü, beyin göçü, bilim sanayii ve teknoloji bakanlığı, yurt dışı, uzman
türkiye, mustafa varank, beyin göçü, beyin göçü, bilim sanayii ve teknoloji bakanlığı, yurt dışı, uzman

Bakan Varank: 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru değil

13:32 30.11.2022
© İHAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© İHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti" ifadesinin doğru olmadığını belirterek, "Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil." dedi.
Bakan Varank, ATO Congresium'da düzenlenen Siber Güvenlik Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, içinde bulunulan dijital çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiğini söyledi.
Kalkınma ajanslarında "siber vatan" olarak ifade ettikleri bir eğitim programı uygulamaya aldıklarını aktaran Varank, bu programı başarıyla bitiren gençlerin sektörün her alanında çalışabileceğini anlattı.
Varank, bu alanda kendini geliştirmek ve belge almak isteyenler için "Beyaz şapkalı hacker" programı da geliştirdiklerini ifade ederek, bu konudaki tecrübelerini belgelendirmek isteyenlerin de TSE'ye başvurabileceğini ve yetkinlik belgesi alabileceklerini söyledi.
Yapılan çalışmalar ve verilen desteklerle bu alandaki yetişmiş insan gücünün sürekli arttığını belirten Varank, şunları kaydetti:
"Bir iki gündür medyada denk gelmişsinizdir. Türkiye'den 30 bin yazılımcının gittiğine dair bir haberi, özellikle muhalif basın paylaşmaya çalışıyor. Bu haberin kaynağına baktığınızda, 'bu rakamı kim takip etmiş, gerçekten gitmiş mi' diye incelediğinizde, altının boş olduğunu görebiliyorsunuz. Biz bu rakamları takip ediyoruz. Evet, şu an Türkiye'den yurt dışına çalışan gençlerimiz var. Özellikle uzman arkadaşlarımız var. Bunların birçoğu ülkeyi terk ederek değil, uzaktan çalışma yöntemiyle Türkiye'de yaşayarak, yurt dışında çalışmalarına devam ediyorlar. Bunu da yanlış bir iş olarak görmüyorum. Bizim vatandaşlarımızın, uzmanlarımızın yurt dışında tecrübe kazanmaları, farklı firmalarda deneyim elde etmelerini de aslında kazanç olarak görüyoruz."
Varank, Türkiye'de yazılımcıya ihtiyaç olduğunu ve bunun için gerekli her adımın atıldığını vurgulayarak, "Ama bir kısım vatandaşlarımız yurt dışında çalışmak isteyebilirler. Onların elde ettiği tecrübelerin de biz bir kayıp olduğuna inanmıyoruz. O tecrübelerin gelecekte bu ülkeye yine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ama şunun altını çizmemiz lazım; 'Son bir yılda 30 bin yazılımcı ülkeden gitti' ifadesi doğru bir ifade değil. Bu, altı boş bir rakam. Bu kadar yazılımcı yurt dışına gitmiş değil" diye konuştu.
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