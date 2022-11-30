Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221130/bakan-soyludan-uyusturucu-operasyonu-aciklamasi-mucadelemizi-devam-ettirecegiz--1063990272.html
Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması: Mücadelemizi devam ettireceğiz
Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması: Mücadelemizi devam ettireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T08:46+0300
2022-11-30T09:10+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
uyuşturucu operasyonu
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063619468_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d1eb6ef6fa2026a0de2a5769e0e14793.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını söyledi.Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucunun arzıyla mücadeleye ilişkin Hatay'da "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiklerini belirtti.Operasyonun saat 05.00'te gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." diye konuştu.Soylu, operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü dile getirdi.Operasyonunun satıcılar odaklı olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063619468_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_ea1a537b2f32f74c8405e7d044ec0ecd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, uyuşturucu operasyonu, hatay
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, uyuşturucu operasyonu, hatay

Bakan Soylu'dan uyuşturucu operasyonu açıklaması: Mücadelemizi devam ettireceğiz

08:46 30.11.2022 (güncellendi: 09:10 30.11.2022)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'daki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını söyledi.
Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucunun arzıyla mücadeleye ilişkin Hatay'da "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiklerini belirtti.
Operasyonun saat 05.00'te gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." diye konuştu.
Soylu, operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü dile getirdi.
Operasyonunun satıcılar odaklı olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda da miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Hepinizin huzurunda Hatay Emniyet Müdürlüğümüze, buradaki Narkotik Şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten Narkotik Daire Başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabahleyin onları gönderirken Allah'a dua ettik, 'Allah'ım kaza, bela verme' diye. Kazasız, belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle emniyet, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa, istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала