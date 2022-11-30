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Bakan Soylu, 'kastı aştı' diyerek polisin Uygur Türklerine yönelik müdahalesinden dolayı özür diledi
Bakan Soylu, 'kastı aştı' diyerek polisin Uygur Türklerine yönelik müdahalesinden dolayı özür diledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin Konsolosluğu'nda Uygur Türklerine yönelik polis müdahalesinin 'kastı' aştığını belirterek, "Üzüntümüzü ve özrümüzü... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T17:52+0300
2022-11-30T18:23+0300
politika
süleyman soylu
uygur türkleri
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan protestoya ilişkin açıklamada bulundu.Soylu, açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek görevli personelin titizliğinin bu sebeple olduğunu bildirdi.Güvenliğin sağlanırken kullanılan bazı ifadelerin kastı aştığını ve böyle hassas bir görevde bu şekilde ifadelerin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:"Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."
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süleyman soylu, uygur türkleri
süleyman soylu, uygur türkleri

Bakan Soylu, 'kastı aştı' diyerek polisin Uygur Türklerine yönelik müdahalesinden dolayı özür diledi

17:52 30.11.2022 (güncellendi: 18:23 30.11.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çin Konsolosluğu'nda Uygur Türklerine yönelik polis müdahalesinin 'kastı' aştığını belirterek, "Üzüntümüzü ve özrümüzü belirtiyor tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz" dedi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, bugün sabah saatlerinde İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan protestoya ilişkin açıklamada bulundu.
Soylu, açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da, Çin Konsolosluğu önüne protesto için giden Uygur Türkü kardeşlerimizin yolu kapatması üzerine, bölgenin güvenliğini sağlamakla sorumlu arkadaşımızla vuku bulan tartışma bizleri üzmüştür." ifadesini kullandı.
Soylu, her ülkenin büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamanın görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek görevli personelin titizliğinin bu sebeple olduğunu bildirdi.
Güvenliğin sağlanırken kullanılan bazı ifadelerin kastı aştığını ve böyle hassas bir görevde bu şekilde ifadelerin kullanılmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu şunları kaydetti:
"Türk soylu kardeşlerimize, uzun dönemli ikametten vatandaşlığa kadar nüfus ve vatandaşlık birimlerimizde kurulan özel ofislerle hassasiyet gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Bu vesileyle üzüntümüzü ve özrümüzü tekrar belirtiyor, konuyla ilgili tahkikatın başladığını ifade etmek istiyoruz."
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