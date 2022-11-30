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https://sputniknews.com.tr/20221130/bakan-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1064027898.html
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türk Bakan, terörle mücadele operasyonlarında 'tek hedefin teröristler... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T23:40+0300
2022-11-30T23:41+0300
dünya
hulusi akar
lloyd austin
telefon görüşmesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar, terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattı.Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını dile getiren Milli Savunma Bakanı, bu kapsamda Türkiye'nin IŞİD ve diğer tüm örgütlere karşı iş birliğine hazır olduğunu söyledi.Bakan Akar ayrıca, terörle mücadele operasyonlarında 'tek hedefin teröristler olduğunu', koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221124/pentagon-suriyedeki-son-hava-saldirilari-abd-personelinin-guvenligini-dogrudan-tehdit-etti-1063776257.html
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hulusi akar, lloyd austin, telefon görüşmesi, suriye
hulusi akar, lloyd austin, telefon görüşmesi, suriye

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

23:40 30.11.2022 (güncellendi: 23:41 30.11.2022)
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türk Bakan, terörle mücadele operasyonlarında 'tek hedefin teröristler olduğunu', koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Görüşmede, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu vurgulayan Akar, terörle mücadele operasyonlarının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında yapıldığını anlattı.
Terörle mücadelede iş birliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını dile getiren Milli Savunma Bakanı, bu kapsamda Türkiye'nin IŞİD ve diğer tüm örgütlere karşı iş birliğine hazır olduğunu söyledi.
Bakan Akar ayrıca, terörle mücadele operasyonlarında 'tek hedefin teröristler olduğunu', koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
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