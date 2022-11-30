Akşener: 1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış

Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine, her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Yaşadığınız bu kabus bitecek. Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine, her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Yaşadığınız bu kabus bitecek.

Ve en sonunda, TÜİK de çareyi, her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022’den beri, ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de, hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize, enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler. Ve en sonunda, TÜİK de çareyi, her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022’den beri, ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de, hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize, enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler.

Her evin vazgeçilmezi sütün 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 7.13 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4. Her evin vazgeçilmezi sütün 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 7.13 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4.

Mesela 1 kilo domates 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış. Mesela 1 kilo domates 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış.

EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla 100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik. EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla 100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik.