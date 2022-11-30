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Akşener: 1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış
Akşener: 1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış
İYİ Parti lideri Akşener, "1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış" dedi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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iyi parti, meral akşener, tbmm
iyi parti, meral akşener, tbmm

Akşener: 1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış

10:53 30.11.2022 (güncellendi: 11:18 30.11.2022)
© AAİYİ Parti lideri Akşener
İYİ Parti lideri Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, "1 kilo domates 7.36 lirayken bir yılda, 19.90 liraya çıkmış, yani yüzde 170 artmış" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine, her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum. Siz hiç merak etmeyin. Yaşadığınız bu kabus bitecek.
Ve en sonunda, TÜİK de çareyi, her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022’den beri, ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de, hummalı bir biçimde baz etkisiyle, hesap oyunlarıyla milletimize, enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler.
Her evin vazgeçilmezi sütün 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 7.13 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4.
Mesela 1 kilo domates 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış.
EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla 100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik.
Bizim 11 yaşındaki Mustafamızının, hayatını kaybetmesine de geçtiğimiz hafta Konya’daki barınakta yaşanan vahşete de zerre tahammülümüz yoktur.
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