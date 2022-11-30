https://sputniknews.com.tr/20221130/ak-partili-hakan-cavusoglu-uludag-tek-elden-korunacak-1063994239.html

AK Partili Hakan Çavuşoğlu: Uludağ tek elden korunacak

AK Partili Hakan Çavuşoğlu: Uludağ tek elden korunacak

AK Parti, Uludağ Milli Parkı'nın korunması, alan güvenliğinin sağlanması, aykırı uygulamaların giderilmesi amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasını... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T11:42+0300

2022-11-30T11:42+0300

2022-11-30T11:42+0300

türkiye

hakan çavuşoğlu

bursa

uludağ

milli park

kanun teklifi

yasa teklifi

ak parti

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AK Parti Bursa milletvekillerinin imzası bulunan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi', Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörüyor.Teklife göre; Uludağ alanına kontrollü giriş ve alanın güvenliğini sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklar ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.Ayrıca, Uludağ alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak, madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek. Uludağ alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak, projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.‘Yetki karmaşası sonlanacak’Teklife ilk imza veren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu teklifin amacını Sputnik’e anlattı. Çavuşoğlu “Kış ve doğa turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi Uludağ. Mevcut durumda Uludağ’ın korunması için farklı bakanlıklar, valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemiz yetki sahibi. Bu yetkilerin tek elde toplanması ve Uludağ’ın korunmasında aksaklık yaşanmaması için biz bu teklifimizi sunduk. Gelibolu yarım adası ve Kapadokya’dan sonra üçüncü alan başkanlığı Uludağ’da kurulacak. Bu sayede orada atılan adımlar tek elden kontrol edilebilecek” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220104/uludag-yilbasinda-85-bin-667-turisti-agirladi-1052401686.html

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hakan çavuşoğlu, bursa, uludağ, milli park, kanun teklifi, yasa teklifi, ak parti