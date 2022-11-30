https://sputniknews.com.tr/20221130/ak-partili-hakan-cavusoglu-uludag-tek-elden-korunacak-1063994239.html
AK Partili Hakan Çavuşoğlu: Uludağ tek elden korunacak
AK Partili Hakan Çavuşoğlu: Uludağ tek elden korunacak
AK Parti, Uludağ Milli Parkı'nın korunması, alan güvenliğinin sağlanması, aykırı uygulamaların giderilmesi amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasını... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T11:42+0300
2022-11-30T11:42+0300
2022-11-30T11:42+0300
türkiye
hakan çavuşoğlu
bursa
uludağ
milli park
kanun teklifi
yasa teklifi
ak parti
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AK Parti Bursa milletvekillerinin imzası bulunan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi', Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörüyor.Teklife göre; Uludağ alanına kontrollü giriş ve alanın güvenliğini sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklar ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.Ayrıca, Uludağ alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak, madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek. Uludağ alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak, projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.‘Yetki karmaşası sonlanacak’Teklife ilk imza veren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu teklifin amacını Sputnik’e anlattı. Çavuşoğlu “Kış ve doğa turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi Uludağ. Mevcut durumda Uludağ’ın korunması için farklı bakanlıklar, valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemiz yetki sahibi. Bu yetkilerin tek elde toplanması ve Uludağ’ın korunmasında aksaklık yaşanmaması için biz bu teklifimizi sunduk. Gelibolu yarım adası ve Kapadokya’dan sonra üçüncü alan başkanlığı Uludağ’da kurulacak. Bu sayede orada atılan adımlar tek elden kontrol edilebilecek” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20220104/uludag-yilbasinda-85-bin-667-turisti-agirladi-1052401686.html
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Osman Nuri Cerit
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hakan çavuşoğlu, bursa, uludağ, milli park, kanun teklifi, yasa teklifi, ak parti
hakan çavuşoğlu, bursa, uludağ, milli park, kanun teklifi, yasa teklifi, ak parti
AK Partili Hakan Çavuşoğlu: Uludağ tek elden korunacak
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AK Parti, Uludağ Milli Parkı'nın korunması, alan güvenliğinin sağlanması, aykırı uygulamaların giderilmesi amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı'nın kurulmasını öngören kanun teklifi verdi. Teklifte ilk imzacı olan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Uludağ’ın korunması için yetki karmaşasına son verileceğini belirtti.
AK Parti Bursa milletvekillerinin imzası bulunan 13 maddelik 'Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi', Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, Bursa'daki Uludağ Milli Parkı'nın korunmasının sağlanması amacıyla 'Uludağ Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörüyor.
Teklife göre; Uludağ alanına kontrollü giriş ve alanın güvenliğini sağlamak esas olacak. Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklar ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığı'nca belirlenecek. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamak, gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığının yetkisinde olacak.
Ayrıca, Uludağ alanında kömür ve akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler kurulamayacak, madencilik faaliyetleri yapılamayacak, entegre tesislere yer verilemeyecek. Uludağ alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak, projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.
‘Yetki karmaşası sonlanacak’
Teklife ilk imza veren AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu teklifin amacını Sputnik’e anlattı.
Çavuşoğlu “Kış ve doğa turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi Uludağ. Mevcut durumda Uludağ’ın korunması için farklı bakanlıklar, valiliğimiz, büyükşehir ve ilçe belediyemiz yetki sahibi. Bu yetkilerin tek elde toplanması ve Uludağ’ın korunmasında aksaklık yaşanmaması için biz bu teklifimizi sunduk. Gelibolu yarım adası ve Kapadokya’dan sonra üçüncü alan başkanlığı Uludağ’da kurulacak. Bu sayede orada atılan adımlar tek elden kontrol edilebilecek” değerlendirmesini yaptı.