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https://sputniknews.com.tr/20221130/afganistanda-patlama-en-az-16-olu-24-yarali-1064001856.html
Afganistan'da patlama: En az 16 ölü, 24 yaralı
Afganistan'da patlama: En az 16 ölü, 24 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki bir okulda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T14:01+0300
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dünya
afgan
afganistan
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Taliban İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takor, Afganistan'ın kuzeyinde bir dini okula düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 öğrencinin öldüğünü söyledi. Kuzey Samangan eyaletinin başkenti Aybak'ta meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanırken, patlamayı henüz kimsenin üstlenmediği bildirildi.
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afgan, afganistan, patlama
afgan, afganistan, patlama

Afganistan'da patlama: En az 16 ölü, 24 yaralı

14:01 30.11.2022 (güncellendi: 14:23 30.11.2022)
© TwitterAfganistan'da patlama
Afganistan'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Twitter
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Afganistan'ın kuzeyindeki bir okulda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Taliban İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takor, Afganistan'ın kuzeyinde bir dini okula düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 öğrencinin öldüğünü söyledi.
Kuzey Samangan eyaletinin başkenti Aybak'ta meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanırken, patlamayı henüz kimsenin üstlenmediği bildirildi.
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