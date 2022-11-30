https://sputniknews.com.tr/20221130/afganistanda-patlama-en-az-16-olu-24-yarali-1064001856.html

Afganistan'da patlama: En az 16 ölü, 24 yaralı

Afganistan'da patlama: En az 16 ölü, 24 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki bir okulda meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:01+0300

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Taliban İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Nafi Takor, Afganistan'ın kuzeyinde bir dini okula düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 öğrencinin öldüğünü söyledi. Kuzey Samangan eyaletinin başkenti Aybak'ta meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklanırken, patlamayı henüz kimsenin üstlenmediği bildirildi.

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afgan, afganistan, patlama