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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na alternatif il teşkilatı kuruyor
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na alternatif il teşkilatı kuruyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında 'kavga'... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T09:52+0300
2022-11-30T09:52+0300
politika
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
canan kaftancıoğlu
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Selvi'nin 30 Kasım 2022 tarihli köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu
türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu, canan kaftancıoğlu

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na alternatif il teşkilatı kuruyor

09:52 30.11.2022
© AA / Ahmet BolatKongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda) da katıldı.
Kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda) da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA / Ahmet Bolat
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında 'kavga' olduğu iddialarına ilişkin kaleme aldığı yazıda İBB Başkanı'nın Kaftancıoğlu'na alternatif bir il teşkilatı kurduğunu öne sürdü.
Selvi'nin 30 Kasım 2022 tarihli köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:
Milliyet’te Zafer Şahin ile Sabah’ta Mahmut Övür, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgayı yazıyorlar. En son Zafer Şahin, İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak Kaftancıoğlu ile yüzleştirmek istediği kulisini paylaştı.
Kılıçdaroğlu bugün İstanbul’da olacak. Ancak Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki kavgayla ilgili değil. Kılıçdaroğlu, Alman sosyalist politikacı Schulz’la SODEV ile Friedrich Ebert Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği panele katılacak. Programda Kılıçdaroğlu’na Canan Kaftancıoğlu eşlik edecek.
Bu durum Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’na desteği olarak yorumlanabilir mi? Ekrem İmamoğlu ile görüşmezse rengini belli etmiş olacak. Ama Kılıçdaroğlu zaten Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ekrem İmamoğlu’nu kendine rakip olarak görüyor. Bugün için Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu’nu bir araya getirip yüzleştirmesi ya da krizi çözmesi beklenmiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun öyle bir tarzı yok.
Peki İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın altında ne yatıyor? Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu’nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.
Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor.
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevden almalar nedeniyle telefonda sert bir tartışma yaşanıyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, “Şizofren” dediği İmamoğlu’na ulaştırılıyor. O tartışmadan sonra Ekrem İmamoğlu il başkanlığına baskına geliyor. Canan Kaftancıoğlu, önceden il binasını terk ediyor.
Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun karşısında Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ama İmamoğlu da pes etmeye niyetli değil.
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