https://sputniknews.com.tr/20221130/abden-muska-icerik-denetleme-uyarisi-aksi-takdirde-twitter-yasaklanir-1064025288.html

AB’den Musk’a ‘içerik denetleme’ uyarısı: ‘Aksi takdirde Twitter yasaklanır’

AB’den Musk’a ‘içerik denetleme’ uyarısı: ‘Aksi takdirde Twitter yasaklanır’

AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk'a birliğin kurallarına riayet etme uyarısında bulunarak, ‘aksi... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T22:21+0300

2022-11-30T22:21+0300

2022-11-30T22:23+0300

dünya

ab

elon musk

twitter

avrupa birliği

financial times

the financial times (ft)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063195443_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_aff36348186969f72fe2e281e4990ac3.jpg

Avrupa Birliği (AB) Sosyal Medya Platformu, Elon Musk’ı, içerik denetleme konusunda birliğin katı kurallarına uymadığı takdirde, Twiter’ı yasaklamakla tehdit etti.Financial Times’ın haberine göre, söz konusu gelişmenin Twitter’ın geleceğiyle ilgili bir ‘mevzuat savaşı’ başlatabileceği ifade edilirken, AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, çarşamba günü Musk ile yaptığı video konferansta söz konusu tehdidi dile getirdi.Bilgi sahibi kaynaklardan aktarılan habere göre Breton, Musk’a yasaklanmış kullanıcıların 'keyfi' bir şekilde geri getirilmesi, dezenformasyonla 'agresif bir şekilde' mücadele etmek ayrıca 'kapsamlı ve bağımsız bir denetimi' kabul etmek dahil bir dizi kurala uyması gerektiğini söyledi.Musk’ın, bu kurallara bağlı kalmaması durumunda, platformun, AB'nin yeni Dijital Hizmetler Yasası’nı (DSA) ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıldığı da ifade edildi.Breton, söz konusu yasanın ihlalinin, Twitter'ın Avrupa çapında yasaklanmasına veya küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasına çarptırılmasına yol açabileceğini vurguladı.Konuşmayla ilgili bilgi verilen kişilere göre, Musk, DSA’yı okuduğunu, çok mantıklı bulduğunu ifade ederek, bunun tüm dünyada uygulanması gerektiğini söyledi.Breton, daha önce Musk'ı ‘nefret söylemi ve dezenformasyona karşı’ AB kurallarına uymaya çağırmıştı. Benzer bir uyarı, AB Komisyonunun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders’ten de gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221130/twitter-askiya-alinan-hesaplari-acmaya-basladi-1063994755.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, elon musk, twitter , avrupa birliği, financial times, the financial times (ft)