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ABD'den Katar'a 1 milyar dolarlık silah satışı
ABD'den Katar'a 1 milyar dolarlık silah satışı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 1 milyar dolara anti-drone sistem satışını onayladı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T10:48+0300
2022-11-30T10:51+0300
savunma
abd
katar
silah satışı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a 1 milyar dolar hacmindeki anlaşma kapsamında anti-drone sistemi satışını onayladığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ana yüklenicilerin Raytheon Technologies Corp, SRC ve Northrop Grumman Corp olacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın satışı Kongre'ye bildirdiğini belirtildi.Satış onayı, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarında Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemesi ve özel statü vermesinin ardından geldi.
https://sputniknews.com.tr/20210831/demokrat-temsilciler-meclisi-uyesi-swalwell-biden-katarin-stratejik-ortakligin-onemini-anliyor-1048492403.html
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abd, katar, silah satışı
abd, katar, silah satışı

ABD'den Katar'a 1 milyar dolarlık silah satışı

10:48 30.11.2022 (güncellendi: 10:51 30.11.2022)
© Wikipedia / SSgt Brian FergusonMQ-9 Reaper - insansız hava aracı
MQ-9 Reaper - insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Wikipedia / SSgt Brian Ferguson
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 1 milyar dolara anti-drone sistem satışını onayladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a 1 milyar dolar hacmindeki anlaşma kapsamında anti-drone sistemi satışını onayladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ana yüklenicilerin Raytheon Technologies Corp, SRC ve Northrop Grumman Corp olacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın satışı Kongre'ye bildirdiğini belirtildi.
Satış onayı, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarında Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemesi ve özel statü vermesinin ardından geldi.
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