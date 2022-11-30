https://sputniknews.com.tr/20221130/abdden-katara-1-milyar-dolarlik-silah-satisi-1063992785.html

ABD'den Katar'a 1 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Katar'a 1 milyar dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 1 milyar dolara anti-drone sistem satışını onayladı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T10:48+0300

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savunma

abd

katar

silah satışı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'a 1 milyar dolar hacmindeki anlaşma kapsamında anti-drone sistemi satışını onayladığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ana yüklenicilerin Raytheon Technologies Corp, SRC ve Northrop Grumman Corp olacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca, Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'nın satışı Kongre'ye bildirdiğini belirtildi.Satış onayı, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarında Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemesi ve özel statü vermesinin ardından geldi.

https://sputniknews.com.tr/20210831/demokrat-temsilciler-meclisi-uyesi-swalwell-biden-katarin-stratejik-ortakligin-onemini-anliyor-1048492403.html

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