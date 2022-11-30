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https://sputniknews.com.tr/20221130/abd-temsilciler-meclisindeki-demokratlarin-yeni-lideri-jeffries-oldu-1064022508.html
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak Kongrede tekrar lider adayı olmayacağını açıklamasının ardından, Demokratlar... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:07+0300
2022-11-30T20:11+0300
dünya
abd
abd temsilciler meclisi
hakeem jeffries
nancy pelosi
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ABD Temsilciler Meclisi'nde 3 Ocak'ta yeni başlayacak dönemde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratlar, yeni liderlerini seçti.Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, yeni lider oldu.'Herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu'Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu.Jeffries kimdir?New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'de doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisi'nde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer aldı.Pelosi, 17 Kasım'da meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı.
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abd, abd temsilciler meclisi, hakeem jeffries, nancy pelosi
abd, abd temsilciler meclisi, hakeem jeffries, nancy pelosi

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu

20:07 30.11.2022 (güncellendi: 20:11 30.11.2022)
© Twitter Hakeem Jeffries
Hakeem Jeffries - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Twitter
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak Kongrede tekrar lider adayı olmayacağını açıklamasının ardından, Demokratlar Hakeem Jeffries'i yeni liderleri olarak belirledi. Jeffries Kongrede herhangi bir partinin lideri olan ilk siyah oldu.
ABD Temsilciler Meclisi'nde 3 Ocak'ta yeni başlayacak dönemde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratlar, yeni liderlerini seçti.
Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, yeni lider oldu.

'Herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu'

Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu.

Jeffries kimdir?

New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'de doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.
Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisi'nde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer aldı.
Pelosi, 17 Kasım'da meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı.
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