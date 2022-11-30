https://sputniknews.com.tr/20221130/abd-temsilciler-meclisindeki-demokratlarin-yeni-lideri-jeffries-oldu-1064022508.html

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların yeni lideri Jeffries oldu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 3 Ocak'ta göreve başlayacak Kongrede tekrar lider adayı olmayacağını açıklamasının ardından, Demokratlar... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T20:07+0300

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abd temsilciler meclisi

hakeem jeffries

nancy pelosi

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ABD Temsilciler Meclisi'nde 3 Ocak'ta yeni başlayacak dönemde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptıran Demokratlar, yeni liderlerini seçti.Nancy Pelosi'nin 20 yıldır sürdürdüğü liderlik görevine tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından, tek aday New York Temsilcisi Hakeem Jeffries, yeni lider oldu.'Herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu'Jeffries, ABD Kongresinin tarihinde Senato veya Temsilciler Meclisindeki herhangi bir partinin lideri konumuna seçilen ilk siyah oldu.Jeffries kimdir?New York'un Brooklyn bölgesinde 4 Ağustos 1970'de doğan ve avukatlık yapan Jeffries, 2013'ten bu yana Temsilciler Meclisi üyesi.Uzun süredir "Pelosi'nin veliahtı" olarak anılan Jeffries, Temsilciler Meclisi'nde Adalet ve Bütçe Komitelerinde yer aldı.Pelosi, 17 Kasım'da meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıklamıştı.

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abd, abd temsilciler meclisi, hakeem jeffries, nancy pelosi