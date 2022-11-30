https://sputniknews.com.tr/20221130/abd-suriyedeki-diplomatlarini-tahliye-ettigi-iddialarini-yalanlamaktan-kacindi-1063990135.html

ABD, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği iddialarını yalanlamaktan kaçındı

ABD, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği iddialarını yalanlamaktan kaçındı

ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddiaları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmazken, Merkez... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T08:33+0300

2022-11-30T08:33+0300

2022-11-30T08:33+0300

dünya

abd

abd

türkiye

suriye

centcom

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102828/00/1028280048_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_ac5d14f4c3c9616832eb3f72602373ab.jpg

Türkiye'nin bölgedeki operasyonları dolayısıyla Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile devriye sayılarını azaltan ABD'nin, aynı zamanda Suriye'deki diplomatlar dahil sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e çektiği iddia edildi.AA muhabirinin medyada yer alan bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadıklarına yönelik sorularına CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi. Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri, iddiaları yalanlamazken geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.

abd

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, türkiye, suriye, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)