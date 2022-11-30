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https://sputniknews.com.tr/20221130/abd-suriyedeki-diplomatlarini-tahliye-ettigi-iddialarini-yalanlamaktan-kacindi-1063990135.html
ABD, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği iddialarını yalanlamaktan kaçındı
ABD, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği iddialarını yalanlamaktan kaçındı
ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddiaları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmazken, Merkez... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T08:33+0300
2022-11-30T08:33+0300
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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Türkiye'nin bölgedeki operasyonları dolayısıyla Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile devriye sayılarını azaltan ABD'nin, aynı zamanda Suriye'deki diplomatlar dahil sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e çektiği iddia edildi.AA muhabirinin medyada yer alan bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadıklarına yönelik sorularına CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi. Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri, iddiaları yalanlamazken geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.
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abd, abd, türkiye, suriye, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

ABD, Suriye'deki diplomatlarını tahliye ettiği iddialarını yalanlamaktan kaçındı

08:33 30.11.2022
© REUTERS / Rodi SaidABD'li askerler YPG'yle birlikte sınır nöbetinde
ABD'li askerler YPG'yle birlikte sınır nöbetinde - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© REUTERS / Rodi Said
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ABD'nin, Suriye'nin kuzey ve doğusundaki diplomat dahil sivil personelini Erbil'e çektiği iddiaları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmazken, Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki Amerikan askerlerinin güvenliğini gerekçe göstererek bu konuda konuşmayacaklarını açıkladı.
Türkiye'nin bölgedeki operasyonları dolayısıyla Suriye'de Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile devriye sayılarını azaltan ABD'nin, aynı zamanda Suriye'deki diplomatlar dahil sivil personelini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’e çektiği iddia edildi.
AA muhabirinin medyada yer alan bu iddiaları doğrulayıp doğrulamadıklarına yönelik sorularına CENTCOM, "Suriye'deki personel hareketlerimiz hakkında konuşamayız, bunu yapmak güçlerimizi tehlikeye atar." yanıtını verdi.
Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı iddiaları doğrulamadı ancak verilen yazılı yanıtta, benzer sorular aldıklarını kaydederek daha önce yaptıkları gerilimi düşürme çağrısını yineledi. Israrlı sorular üzerine Dışişleri yetkilileri, iddiaları yalanlamazken geçen hafta yapılan açıklamanın ötesinde bir yorum yapmayacaklarını kaydetti.
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