https://sputniknews.com.tr/20221130/12-yasindaki-cocuk-sinif-arkadasini-oldurdu-1064009099.html

12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Fatmanisa'yı okul tuvaletinde hortumla dövüp... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T15:35+0300

2022-11-30T15:35+0300

2022-11-30T15:35+0300

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öğrenci

cinayet

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Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi (12) not yazarak okul tuvaletine çağırdı.E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221111/10-yasindaki-ogrenciye-arkadaslarindan-hastanelik-eden-dayak-1063324747.html

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türkiye, mersin, okul, öğrenci, cinayet