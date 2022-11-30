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12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü
12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü
Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Fatmanisa'yı okul tuvaletinde hortumla dövüp... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T15:35+0300
2022-11-30T15:35+0300
yaşam
türkiye
mersin
okul
öğrenci
cinayet
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Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi (12) not yazarak okul tuvaletine çağırdı.E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221111/10-yasindaki-ogrenciye-arkadaslarindan-hastanelik-eden-dayak-1063324747.html
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türkiye, mersin, okul, öğrenci, cinayet
türkiye, mersin, okul, öğrenci, cinayet

12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü

15:35 30.11.2022
© DHA12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü
12 yaşındaki çocuk, sınıf arkadaşını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© DHA
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Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Fatmanisa'yı okul tuvaletinde hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi (12) not yazarak okul tuvaletine çağırdı.
E.D., tuvalette arkadaşını önce hortumla dövdü ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.
E.D. kaçarken, diğer öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi.
10 yaşındaki öğrenciye arkadaşlarından hastanelik eden dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
TÜRKİYE
10 yaşındaki öğrenciye arkadaşlarından hastanelik eden dayak
11 Kasım, 13:44
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