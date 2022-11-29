Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221129/yuksek-istisare-kurulu-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-yapildi-1063980733.html
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T21:23+0300
2022-11-29T21:24+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
recep tayyip erdoğan
külliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751259_0:58:1200:733_1920x0_80_0_0_47185982bafafd55d8f04ee72e92d66c.jpg
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751259_155:0:1200:784_1920x0_80_0_0_7abab7d98db703dc7b500342855f1d9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, recep tayyip erdoğan, külliye
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, recep tayyip erdoğan, külliye

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

21:23 29.11.2022 (güncellendi: 21:24 29.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала