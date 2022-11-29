https://sputniknews.com.tr/20221129/yuksek-istisare-kurulu-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-yapildi-1063980733.html

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T21:23+0300

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türkiye

cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu

recep tayyip erdoğan

külliye

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.

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cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, recep tayyip erdoğan, külliye