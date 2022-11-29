https://sputniknews.com.tr/20221129/yuksek-istisare-kurulu-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-yapildi-1063980733.html
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T21:23+0300
2022-11-29T21:23+0300
2022-11-29T21:24+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu
recep tayyip erdoğan
külliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751259_0:58:1200:733_1920x0_80_0_0_47185982bafafd55d8f04ee72e92d66c.jpg
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751259_155:0:1200:784_1920x0_80_0_0_7abab7d98db703dc7b500342855f1d9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, recep tayyip erdoğan, külliye
cumhurbaşkanlığı yüksek istişare kurulu, recep tayyip erdoğan, külliye
Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı
21:23 29.11.2022 (güncellendi: 21:24 29.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Kurul üyeleri Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantı 3 saat sürdü.