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Yolcu gemisinden denize düştü, 24 saat sonra kurtarıldı
Yolcu gemisinden denize düştü, 24 saat sonra kurtarıldı
Meksika Körfezi’nde yolcu gemisinden denize düşen şahıs, 24 saat denizde mahsur kaldıktan sonra helikopterle kurtarıldı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T06:45+0300
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meksika
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ABD’nin New Orleans şehrinden Meksika’ya giden Carnival Valor yolcu gemisindeki 28 yaşındaki bir yolcu, 23 Kasım’da gece saatlerinde kayboldu. Kız kardeşiyle bardayken tuvalete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan yolcu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Gemiden düştüğü tespit edilen şahıs, 24 saat sonra Lousiana eyaletinin 20 mil açıklarında ABD Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı. Hipotermi semptomları gösterdiği tespit edilen yolcu, acil tıbbi müdahale için New Orleans Lakefront Havalimanına götürüldü. Yetkililer tarafından kimliği açıklanmayan yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.Yolcunun denize nasıl ve neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
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meksika, yolcu gemisi, deniz
meksika, yolcu gemisi, deniz

Yolcu gemisinden denize düştü, 24 saat sonra kurtarıldı

06:45 29.11.2022 (güncellendi: 07:05 29.11.2022)
© AFP 2022 / Loic VenanceDünyanın en büyük yolcu gemisi 'Harmony of the Seas'
Dünyanın en büyük yolcu gemisi 'Harmony of the Seas' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / Loic Venance
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Meksika Körfezi’nde yolcu gemisinden denize düşen şahıs, 24 saat denizde mahsur kaldıktan sonra helikopterle kurtarıldı.
ABD’nin New Orleans şehrinden Meksika’ya giden Carnival Valor yolcu gemisindeki 28 yaşındaki bir yolcu, 23 Kasım’da gece saatlerinde kayboldu. Kız kardeşiyle bardayken tuvalete giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan yolcu için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Gemiden düştüğü tespit edilen şahıs, 24 saat sonra Lousiana eyaletinin 20 mil açıklarında ABD Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldı. Hipotermi semptomları gösterdiği tespit edilen yolcu, acil tıbbi müdahale için New Orleans Lakefront Havalimanına götürüldü. Yetkililer tarafından kimliği açıklanmayan yolcunun hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Yolcunun denize nasıl ve neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.
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