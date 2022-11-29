https://sputniknews.com.tr/20221129/yol-vermeme-nedeniyle-tartistilar-tekmeli-yumruklu-kavga-ettiler-1064160107.html
Yol vermeme nedeniyle tartıştılar, tekmeli yumruklu kavga ettiler
Yol vermeme nedeniyle tartıştılar, tekmeli yumruklu kavga ettiler
İstanbul Küçükçekmece’de, aynı hat üzerinde giden minibüsçüler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ardından biri diğerinin önüne aracı kırıp... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:00+0300
2022-11-29T19:00+0300
2022-12-05T10:37+0300
yaşam
istanbul
küçükçekmece
minibüs
yol
kavga
karakol
yolcu
video
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Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti. Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Yol vermeme nedeniyle tartıştılar
Yol vermeme nedeniyle tartıştılar
2022-11-29T19:00+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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istanbul, küçükçekmece, minibüs, yol, kavga, karakol, yolcu, video, видео
istanbul, küçükçekmece, minibüs, yol, kavga, karakol, yolcu, video, видео
Yol vermeme nedeniyle tartıştılar, tekmeli yumruklu kavga ettiler
19:00 29.11.2022 (güncellendi: 10:37 05.12.2022) Abone ol
İstanbul Küçükçekmece’de, aynı hat üzerinde giden minibüsçüler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ardından biri diğerinin önüne aracı kırıp, saldırmaya başladığı anlar yolcuların kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı.
Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti.
Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.