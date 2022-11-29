https://sputniknews.com.tr/20221129/yol-vermeme-nedeniyle-tartistilar-tekmeli-yumruklu-kavga-ettiler-1064160107.html

Yol vermeme nedeniyle tartıştılar, tekmeli yumruklu kavga ettiler

Yol vermeme nedeniyle tartıştılar, tekmeli yumruklu kavga ettiler

İstanbul Küçükçekmece’de, aynı hat üzerinde giden minibüsçüler arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Ardından biri diğerinin önüne aracı kırıp... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T19:00+0300

2022-11-29T19:00+0300

2022-12-05T10:37+0300

yaşam

istanbul

küçükçekmece

minibüs

yol

kavga

karakol

yolcu

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/05/1064159819_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_94c2dc38e4d516b0a3fc6323d5391836.jpg

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti. Bunun üzerine minibüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalışarak polise haber verdi. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Kavga ve iki kişinin bir minibüsçüye saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Yol vermeme nedeniyle tartıştılar Yol vermeme nedeniyle tartıştılar 2022-11-29T19:00+0300 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, küçükçekmece, minibüs, yol, kavga, karakol, yolcu, video, видео