https://sputniknews.com.tr/20221129/vanuatuda-siber-saldiri-internet-siteleri-coktu-daktilo-ve-telefon-defterlerine-donus-yapildi-1063966207.html

Vanuatu'da siber saldırı: İnternet siteleri çöktü, daktilo ve telefon defterlerine dönüş yapıldı

Vanuatu'da siber saldırı: İnternet siteleri çöktü, daktilo ve telefon defterlerine dönüş yapıldı

Vanuatu Cumhuriyeti'nde yaşanan siber saldırı, hükümete ait internet sitelerinin çoğunu çökertti. Sorunların çözümü için çalışmalar devam ederken, daktilo ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T14:38+0300

2022-11-29T14:38+0300

2022-11-29T14:42+0300

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Güney Pasifik'teki Vanuatu Cumhuriyeti'nde yaşanan siber saldırı sonucunda, hükümet sunucuları ve internet siteleri çökmüştü. Yaşanan bu saldırı sonucunda iletişim ve koordinasyonda gecikmelere neden olurken, halk ise eski usül basılı telefon rehberine başvurdu. Başbakan Ishmael Kalsakau'nun hükümetine bağlı bazı kurumlar Facebook ve Twitter üzerinden yönetiliyordu. Hükümetin siber güvenlik ekipleriyle yakın çalışan bir finansal analiste göre, sorunlar yaklaşık bir ay önce Maliye Bakanlığı'na gönderilen e-postalarda şüpheli kimlik avı faaliyetlerinin fark edilmesiyle başladı. 'Küçük bir ülke olarak dirençliyiz ve başarabiliriz'Guardian'ın haberine göre, kötü amaçlı yazılım, neredeyse tüm devlet e-postalarını ve internet sitesi arşivlerini çökertti. Verileri depolamak için çevrimiçi sunucuları veya bulut yerine yerel bilgisayar sürücülerini kullanan departmanların ise verilerine ulaşamadıkları kaydedildi. Düzenlenen saldırının ardından ele geçirilen bilgiler karşılığında fidye talebinde bulunulup bulunulmadığına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.Vanuatu İklim Değişikliği Bakanı iletişim görevlisi Olivia Finau, saldırının sonuçlarıyla ilgili açıklamasında "İlk birkaç gün kaos vardı ama tüm hükümet alternatif Gmail hesapları açtı veya özel e-postalarını kullandı. Hepimiz iletişim için sabit telefonları ve cep telefonlarını kullanıyoruz. Ancak küçük bir ülke olarak dirençliyiz ve bunu başarabiliriz. Departmanımız artık Facebook ve Twitter aracılığıyla halkla daha fazla iletişim kuruyor ve daha fazla takipçi kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.'Yerel yöneticiler yeterli uzmanlığa sahip değil'Saldırı, havayolu veya otel internet siteleri gibi sivil altyapıyı çökertmese de, yerel yöneticilerin mevcut sistemin yazılımı yükselterek ve dosyaları yönetmek için gerekli uzmanlığa sahip olmadığı ve 'dış yardıma ihtiyaç duyulduğu' belirtildi.Hükümet daha önce saldırının 5 Kasım'da meydana geldiğini bildirmişti, ancak Hükümetin Enformasyondan Sorumlu Ofisi'ndeki bir bilgisayar teknisyeni ve Avustralyalı bir diplomat, Guardian'a yaptığı açıklamada kazanın gerçekte 30 Ekim Pazar günü meydana geldiğini açıkladı:"Bir sorun olduğunu hemen fark ettik. Ekibimiz bunun bir siber saldırının ayırt edici özelliklerini taşıdığını ve hava koşullarından kaynaklanmadığını anladı." Başbakan Ishmael Kalsakau da, 4 Kasım'da resmen iktidara geldikten bir gün sonra, ortaya çıkan sorunu resmen kabul etti. Avustralya'nın Uluslararası Kalkınma ve Pasifik Bakanı Pat Conroy ise, Vanuatu Daily gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu utanç verici siber saldırıya ve müdahaleye yardımcı olması için bir ekip gönderdik ve hükümetin BT sistemlerini yeniden hızlandırma süreci üzerinde çalışıyoruz" dedi.Vanuatu Devlet Enformasyon Bürosu (OGCIO) ise, gazetenin yorum taleplerine yanıt vermedi.

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vanuatu, siber, siber saldırı, siber suçlar, siber güvenlik, saldırı