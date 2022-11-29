https://sputniknews.com.tr/20221129/twitter-kovid-19la-ilgili-yanlis-bilgileri-onleme-politikasini-sessizce-kaldirdi-1063972141.html
Twitter, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgileri önleme politikasını sessizce kaldırdı
Twitter, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgileri önleme politikasını sessizce kaldırdı
Twitter, koronavirüsle ilgili 'yanlış bilgilerin paylaşılmasını önleme politikasını' sessizce kaldırdı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T17:17+0300
2022-11-29T17:17+0300
2022-11-29T17:17+0300
dünya
twitter
koronavirüs
kovid-19
uyarı
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından uygulanan politika değişikliklerinden bir diğeri de koronavirüs politikalarında oldu. Twitter'ın koronavirüsle ilgili politikasında, salgınla ilgili yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar, iddialar hakkında düzeltici notlarla etiketleniyordu. Ayrıca, yanlış bilgi yaydığı belirtilen hesapların paylaşımları silinebiliyor veya hesapları askıya alınabiliyordu. Twitter, koronavirüs konusundaki politika değişikliğini duyurmadı, ancak sitesindeki bloğa ilgili politikayı özetleyen bir not ekledi: "23 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, Twitter artık koronavirüs yanıltıcı bilgi politikasını uygulamıyor."Eski politikada, yanıltıcı paylaşım yapanlara 'uyarı' gönderiliyordu. İki ila üç uyarı alan kullanıcıların hesapları 12 saat, 4 uyarı alanların ise hesapları 7 günlüğüne kilitleniyordu.Twitter tarafından yayınlanan bilgilere göre platform, Ocak 2022 ile Eylül 2022 arasında koronavirüs politikasını ihlal ettiği için 11 binden fazla hesabı askıya aldı ve yaklaşık 98 bin içeriği kaldırdı. Site ayrıca, etkietlenen hesaplardan gelen tweet'leri veya retweet'leri durdurarak, yanıtlarını konuşmalarda daha düşük konumlarda göstererek ve tweet'lerini veya hesaplarını önerilerden hariç tutarak, politikayı ihlal ettiğine inanılan tweet'lerin veya hesapların görünürlüğünü azaltmıştı.Politikadaki değişiklik, Elon Musk'ın şirketi satın aldıktan sonra aralarında içerik denetimi, insan hakları ve iletişimden sorumlu kişiler de dahil olmak üzere uyguladığı işten çıkarma dalgasından sonra geldi.
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twitter , koronavirüs, kovid-19, uyarı
twitter , koronavirüs, kovid-19, uyarı
Twitter, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgileri önleme politikasını sessizce kaldırdı
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Twitter, koronavirüsle ilgili 'yanlış bilgilerin paylaşılmasını önleme politikasını' sessizce kaldırdı.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından uygulanan politika değişikliklerinden bir diğeri de koronavirüs politikalarında oldu. Twitter'ın koronavirüsle ilgili politikasında, salgınla ilgili yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlar, iddialar hakkında düzeltici notlarla etiketleniyordu. Ayrıca, yanlış bilgi yaydığı belirtilen hesapların paylaşımları silinebiliyor veya hesapları askıya alınabiliyordu.
Twitter, koronavirüs konusundaki politika değişikliğini duyurmadı, ancak sitesindeki bloğa ilgili politikayı özetleyen bir not ekledi:
"23 Kasım 2022'den itibaren geçerli olmak üzere, Twitter artık koronavirüs yanıltıcı bilgi politikasını uygulamıyor."
Eski politikada, yanıltıcı paylaşım yapanlara 'uyarı' gönderiliyordu. İki ila üç uyarı alan kullanıcıların hesapları 12 saat, 4 uyarı alanların ise hesapları 7 günlüğüne kilitleniyordu.
Twitter tarafından yayınlanan bilgilere göre platform, Ocak 2022 ile Eylül 2022 arasında koronavirüs politikasını ihlal ettiği için 11 binden fazla hesabı askıya aldı ve yaklaşık 98 bin içeriği kaldırdı.
Site ayrıca, etkietlenen hesaplardan gelen tweet'leri veya retweet'leri durdurarak, yanıtlarını konuşmalarda daha düşük konumlarda göstererek ve tweet'lerini veya hesaplarını önerilerden hariç tutarak, politikayı ihlal ettiğine inanılan tweet'lerin veya hesapların görünürlüğünü azaltmıştı.
Politikadaki değişiklik, Elon Musk'ın şirketi satın aldıktan sonra aralarında içerik denetimi, insan hakları ve iletişimden sorumlu kişiler de dahil olmak üzere uyguladığı işten çıkarma dalgasından sonra geldi.