https://sputniknews.com.tr/20221129/tusiad-baskani-turan-dusuk-tl-ve-ucuz-is-gucu-ile-rekabetci-olamayiz-1063947233.html

TÜSİAD Başkanı Turan: Düşük TL ve ucuz iş gücü ile rekabetçi olamayız

TÜSİAD Başkanı Turan: Düşük TL ve ucuz iş gücü ile rekabetçi olamayız

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum” dedi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T02:43+0300

2022-11-29T02:43+0300

2022-11-29T02:43+0300

ekonomi

orhan turan

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euro

ihracat

ihracat

iş gücü

asgari ücret

enflasyon

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, para ve maliye politikalarının iş dünyasına etkisini ve reel sektörün finansmana erişim sorununu değerlendirdi.'Bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağı'Bloomberg HT’ye konuk olan Turan, Türkiye’deki istihdam piyasasına ilişkin yaptığı yorumda, katma değerli üretim yapılabilmesi için ara eleman sorununun çözülmesi ve bu konuda bir ulusal stratejinin oluşturulması gerektiğini önerdi. Nitelikli insan kaynağı olan şirketlerin ileride daha rekabetçi olacağını belirten Turan, “Bugün en önemli şey nitelikli insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağını kaybetmeyip, onları Türkiye’ye çekmemiz gerek” dedi.'İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda'Turan 2023 yılı asgari ücret tutarına da değindiği konuşmasında, “Enflasyonun üzerinde, refah payı olan bir asgari ücret artışı olabilir. İşveren çalışanını enflasyona karşı korumak zorunda” ifadelerini kullandı.Ucuz iş gücü stratejinin uygulanması hakkında değerlendirmede bulunan Turan, “Düşük TL ve ucuz iş gücü ile Türkiye’nin rekabet gücünün sürdürülebilir olabileceğini düşünmüyorum. Bu, 50 yıl önce Uzak Doğu’nun stratejisiydi. Rekabetçi kur ucuz, iş gücüyle ihracatı büyütmek. Bunları yaptığınızda 5-6 ay nefes alıyorsunuz ama sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz” dedi.'Eylül’den itibaren ihracattaki yavaşlamayı net şekilde görüyoruz'Turan, ihracatın euro/dolar paritesinden olumsuz etkilendiğini belirttiği konuşmasında, Eylül’den itibaren ihracattaki yavaşlamayı net bir şekilde gördüklerini dile getirdi. Turan, işletme sermayesi ve şirketlerin krediye erişimi hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221005/tusiad-baskani-turan-fiyat-istikrari-olmadan-ekonomi-islemez-oncelik-enflasyonla-mucadele-olmali-1061972924.html

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orhan turan, dolar, euro, ihracat, ihracat, iş gücü, asgari ücret, enflasyon