https://sputniknews.com.tr/20221129/turkiyenin-siddet-gercegi-1064006292.html
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'de her geçen gün bir diğer örneğiyle karşılaşılan şiddet olayları, Türkiye'nin 'şiddet gerçeğini' göz önüne serdi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T14:42+0300
2022-11-29T14:42+0300
2022-11-30T14:47+0300
yolcu yolunda gerek
şiddet
kadına şiddet
hayvana şiddet
radyo
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Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'de şiddet olgusu gündemdeki yerini sürekli koruyan bir başlık. Sıkça yaşanan kadına şiddet eylemleri, son dönem artış gösteren hayvana yönelik şiddet olgusuyla birlikte Türkiye'nin şiddet gerçeğini gözler önüne seriyor. Enver Aysever, Türkiye'nin şiddet gerçeğini konuklarıyla birlikte ele aldı.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
şiddet, kadına şiddet, hayvana şiddet, аудио, radyo
şiddet, kadına şiddet, hayvana şiddet, аудио, radyo
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
14:42 29.11.2022 (güncellendi: 14:47 30.11.2022) Abone ol
Türkiye'de her geçen gün bir diğer örneğiyle karşılaşılan şiddet olayları, Türkiye'nin 'şiddet gerçeğini' göz önüne serdi.
Türkiye'de şiddet olgusu gündemdeki yerini sürekli koruyan bir başlık.
Sıkça yaşanan kadına şiddet eylemleri, son dönem artış gösteren hayvana yönelik şiddet olgusuyla birlikte Türkiye'nin şiddet gerçeğini gözler önüne seriyor.
Enver Aysever, Türkiye'nin şiddet gerçeğini konuklarıyla birlikte ele aldı.