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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221129/turkiyenin-siddet-gercegi-1064006292.html
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'de her geçen gün bir diğer örneğiyle karşılaşılan şiddet olayları, Türkiye'nin 'şiddet gerçeğini' göz önüne serdi. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T14:42+0300
2022-11-30T14:47+0300
yolcu yolunda gerek
şiddet
kadına şiddet
hayvana şiddet
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Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
Türkiye'de şiddet olgusu gündemdeki yerini sürekli koruyan bir başlık. Sıkça yaşanan kadına şiddet eylemleri, son dönem artış gösteren hayvana yönelik şiddet olgusuyla birlikte Türkiye'nin şiddet gerçeğini gözler önüne seriyor. Enver Aysever, Türkiye'nin şiddet gerçeğini konuklarıyla birlikte ele aldı.
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Enver Aysever
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şiddet, kadına şiddet, hayvana şiddet, аудио, radyo
şiddet, kadına şiddet, hayvana şiddet, аудио, radyo

Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği

14:42 29.11.2022 (güncellendi: 14:47 30.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Türkiye'nin 'şiddet' gerçeği
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Türkiye'de her geçen gün bir diğer örneğiyle karşılaşılan şiddet olayları, Türkiye'nin 'şiddet gerçeğini' göz önüne serdi.
Türkiye'de şiddet olgusu gündemdeki yerini sürekli koruyan bir başlık.
Sıkça yaşanan kadına şiddet eylemleri, son dönem artış gösteren hayvana yönelik şiddet olgusuyla birlikte Türkiye'nin şiddet gerçeğini gözler önüne seriyor.
Enver Aysever, Türkiye'nin şiddet gerçeğini konuklarıyla birlikte ele aldı.
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