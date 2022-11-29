https://sputniknews.com.tr/20221129/turkiyede-aktif-bir-internet-kullanicisinin-aylik-masrafi-420-tlye-kadar-ulasti-1063983673.html
Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL’ye kadar ulaştı
Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL’ye kadar ulaştı
Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL‘ye ulaşmış durumda. Çok aktif bir kullanıcının ise ayda 900 TL'ye yakın ödeme yaptığı... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T23:35+0300
2022-11-29T23:35+0300
2022-11-29T23:42+0300
türkiye
internet
spotify
disney
youtube
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Gelişen teknolojiler ile birçok yeni hizmet devreye giriyor. Uzun zamandır pek çok kişi tarafından kullanılan Netflix ve Spotify başta olmak üzere birçok ekstra gider kalemi yer alıyor. Bunların toplamı 2022’nin sonu itibarıyla ciddi şekilde artış gösterdi.log.com.tr’nin haberine göre Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL’ye ulaştı, hatta çoğu kişi 420 TL’yi de açık ara geride bıraktı. 4 Kasım 2022'de açıklanan fiyatlara göre, Türkiye’de bir kişinin normal ev internet masrafı artık ortalama 200 TL seviyesinde yer alırken, buna bir de mobil internet paketi eklemek gerekiyor. O da artık çoğu kişi için 80-90 TL‘lik bir ortalama aylık masraf çıkarıyor. Birçok kişi müzik dinlemek için her ay Spotify’a 21 TL para ödüyor. Burada Apple Music gibi aylık 20 TL’lik bir alternatif de yer alıyor. Netflix için her ay ödenen rakam ise yapılan en son zam ile beraber artık 70 TL seviyesinde yer alıyor. Şu an Disney+ servisine aylık 35 TL verenlerin sayısı da yüksek seviyede.Çoğu kişi canlı yayın odaklı Twitch platformunu da yakından takip ediyor. Burada en az bir yayıncıya abone olmak, hazırlanan toplama aylık 10 TL daha ekliyor. Öte yandan birçok kişi için televizyon demek artık tam olarak YouTube demek. Bu kategoride yer alan çoğu kullanıcı, reklamlardan kurtulmak adına YouTube Premium abonesi oldu ve burada her ay 30 TL ödeme yapıyor. Bu rakam artık gerçekten çok büyük bir kullanıcı kitlesinin hayatında bulunuyor.Bunlara ek olarak kişilerin artan depolama ve yedekleme ihtiyaçları da bulut depolama servislerinin kullanımını gözle görülür oranda artırdı. Bu artık çoğu kişi için olmazsa olmaz seviyesine ulaşan servisler, ortalama hesaba aylık yaklaşık 15 TL ekliyor. Bulut depolama için daha fazla ödeyenler de bulunuyor. 'Çok aktif bir kullanıcı ayda 900 TL'ye yakın ödeme yapıyor'Tüm bunlar bir araya geldiğinde aktif bir kullanıcının, özellikle de yeni neslin Türkiye’deki aylık servis harcamaları yaklaşık 420 TL’yi buluyor. Bu rakamı artırmak ise oldukça kolay. Çok aktif bir kullanıcı ayda 900 TL'ye yakın ödeme yapıyor.
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internet, spotify, disney, youtube, reklam
internet, spotify, disney, youtube, reklam
Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL’ye kadar ulaştı
23:35 29.11.2022 (güncellendi: 23:42 29.11.2022) Abone ol
Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL‘ye ulaşmış durumda. Çok aktif bir kullanıcının ise ayda 900 TL'ye yakın ödeme yaptığı belirtildi.
Gelişen teknolojiler ile birçok yeni hizmet devreye giriyor. Uzun zamandır pek çok kişi tarafından kullanılan Netflix ve Spotify başta olmak üzere birçok ekstra gider kalemi yer alıyor. Bunların toplamı 2022’nin sonu itibarıyla ciddi şekilde artış gösterdi.
log.com.tr’nin haberine
göre Türkiye’de aktif bir internet kullanıcısının aylık masrafı 420 TL’ye ulaştı, hatta çoğu kişi 420 TL’yi de açık ara geride bıraktı.
4 Kasım 2022'de açıklanan fiyatlara göre, Türkiye’de bir kişinin normal ev internet masrafı artık ortalama 200 TL seviyesinde yer alırken, buna bir de mobil internet paketi eklemek gerekiyor. O da artık çoğu kişi için 80-90 TL‘lik bir ortalama aylık masraf çıkarıyor.
Birçok kişi müzik dinlemek için her ay Spotify’a 21 TL para ödüyor. Burada Apple Music gibi aylık 20 TL’lik bir alternatif de yer alıyor. Netflix için her ay ödenen rakam ise yapılan en son zam ile beraber artık 70 TL seviyesinde yer alıyor. Şu an Disney+ servisine aylık 35 TL verenlerin sayısı da yüksek seviyede.
Çoğu kişi canlı yayın odaklı Twitch platformunu da yakından takip ediyor. Burada en az bir yayıncıya abone olmak, hazırlanan toplama aylık 10 TL daha ekliyor.
Öte yandan birçok kişi için televizyon demek artık tam olarak YouTube demek. Bu kategoride yer alan çoğu kullanıcı, reklamlardan kurtulmak adına YouTube Premium abonesi oldu ve burada her ay 30 TL ödeme yapıyor. Bu rakam artık gerçekten çok büyük bir kullanıcı kitlesinin hayatında bulunuyor.
Bunlara ek olarak kişilerin artan depolama ve yedekleme ihtiyaçları da bulut depolama servislerinin kullanımını gözle görülür oranda artırdı. Bu artık çoğu kişi için olmazsa olmaz seviyesine ulaşan servisler, ortalama hesaba aylık yaklaşık 15 TL ekliyor. Bulut depolama için daha fazla ödeyenler de bulunuyor.
'Çok aktif bir kullanıcı ayda 900 TL'ye yakın ödeme yapıyor'
Tüm bunlar bir araya geldiğinde aktif bir kullanıcının, özellikle de yeni neslin Türkiye’deki aylık servis harcamaları yaklaşık 420 TL’yi buluyor. Bu rakamı artırmak ise oldukça kolay. Çok aktif bir kullanıcı ayda 900 TL'ye yakın ödeme yapıyor.