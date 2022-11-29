https://sputniknews.com.tr/20221129/suriyeli-gazeteci-kassarjian-iki-sart-sam-icin-olmazsa-olmaz-olarak-goruluyor-1063984414.html

Suriyeli gazeteci Kassarjian: İki şart Şam için olmazsa olmaz olarak görülüyor

Suriyeli gazeteci Kassarjian: İki şart Şam için olmazsa olmaz olarak görülüyor

Sarkis Kassarjian’a göre, Esad’ın Türkiye'den 'söz değil icraat bekledikleri' sözleri istihbarat temaslarının diplomasiye taşınabileceğinin işareti. Ama... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T23:59+0300

2022-11-29T23:59+0300

2022-11-30T00:26+0300

radyo

eksen

suriye

esad

beşar esad

recep tayyip erdoğan

ceyda karan

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Türkiye yönetiminden tıpkı Mısır'la olduğu gibi Suriye ile ilişkilerin de 'normalleşme yoluna' girmesi ve liderler buluşmalarına yönelik art arda açıklamaların ardından Şam'dan en üst düzeyde ilk resmi tepki de yansıdı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın geçen hafta Suriyeli gazeteci ve araştırmacılarla buluşmasından Ankara ile temasların henüz istihbarat düzeyinde olduğu ancak ikili görüşmelerin seviyesinin yakında yükseltilebileceğini söylediği aktarıldı. Esad, El Akhbar'a yansıyan değerlendirmelerinde "Suriye, Türkiye'den söz değil icraat bekliyor. Ankara, siyasi yöneliminde bazı Arap ülkelerine göre daha kararlı olabilir. Ancak Türkiye'nin tavrının samimi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğunun yargısına varmak mümkün değil" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Semerkant'taki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde "Keşke Esad da burada olsaydı" sözleriyle ilk sinyali vermişti. Dünya Kupası'nın Doha'daki açılış maçı öncesindeki resepsiyonda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile el sıkışan ve 45 dakikayı bulan bir görüşme yaptığı belirtilen Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" ifadelerini kullanmıştı.Ankara'nın bir yandan bu mesajları verirken, diğer yandan Suriye'ye yönelik Pençe-Kılıç hava harekatını yeni bir kara harekatına çevirme işaretleri de vermesi dikkat çekiyor.Türkiye liderliğinin 'yeni döneme' işaret eden söylemlerine Şam'daki tepkileri, Esad'ın son açıklamaları eşliğinde Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian ile konuştuk.‘İki şart Şam için olmazsa olmaz görülüyor’Sarkis Kassargian'a göre, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın gazeteciler ve siyasi analistlerle sohbet buluşması, Şam'daki genel havayı yansıtıyor. Suriye yönetiminin şartlarını Türkiye'nin işgali bitirmesi ve terör gruplarına desteğin kesilmesi olarak koyduğunu anımsatan Kassargian, kalan meselelerin müzakerelerle çözülebileceğinin belirtildiğini vurguladı:'Denge değişimi Türkiye’nin alan kazanmasına yetmez'Ankara, Suriye topraklarında yeni kara harekatına girişmekten söz ederken Kassargian, Şam'da böyle bir operasyon olsa bile bunun büyük çaplı olmasının beklenmediğini ve zamanlamasının da seçime yakın olacağı yorumlarının yapıldığını aktardı:‘Şam, Fırat’ın doğusunda herhangi bir harekete açık olabilir’Kassargian, Suriye yönetiminin Fırat’ın doğusunda ise bir harekata açık olabileceği görüşünde. Ancak Kassargian, bunun Fırat'ın batısı için geçerli olmadığını ve burada denklemin farklı olduğunun altını çizdi:

suriye

esad

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radyo, suriye, esad, beşar esad, recep tayyip erdoğan, ceyda karan