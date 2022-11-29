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Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi
Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi
Kanadalı bilim insanları, Somali’de bulunan 15 tonluk meteorda, daha önce Dünya’da rastlanmayan iki yeni minerali tespit etti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T22:08+0300
2022-11-29T22:08+0300
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somali
kanada
meteor
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Kanada’nın Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, Somali meteorunun araştırmaları için Kanada’ya gönderilen 70 gramlık parçasının analizi sırasında iki yeni minerali tespit etti. Üçüncü mineralin de bulunabileceği ifade edildi.Yeni minerallere Elaliit ve Elkinstantonit adları verildi. İlkinin adı, Somali’de meteorun bulunduğu El-Ali şehrinden, ikincisi de gezegenbilimci Lindy Elkins-Tanton’dan aldı.Meteorun geleceği belirsiz kalıyor. Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, meteorun Somali’den Çin’e taşındığını ve potansiyel satışı arayışının başlattığını anlattı. Numunelerin bilimsel amaçlar için alınabilir olup olmayacağı henüz belli değil.Somali’de 2020’de tespit edilen ve El-Ali adı verilen meteor, dünyanın en büyük meteorlar listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor.
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somali, kanada, meteor
somali, kanada, meteor

Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi

22:08 29.11.2022
© Alberta ÜniversitesiSomali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi
Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Alberta Üniversitesi
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Kanadalı bilim insanları, Somali’de bulunan 15 tonluk meteorda, daha önce Dünya’da rastlanmayan iki yeni minerali tespit etti.
Kanada’nın Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, Somali meteorunun araştırmaları için Kanada’ya gönderilen 70 gramlık parçasının analizi sırasında iki yeni minerali tespit etti. Üçüncü mineralin de bulunabileceği ifade edildi.
Yeni minerallere Elaliit ve Elkinstantonit adları verildi. İlkinin adı, Somali’de meteorun bulunduğu El-Ali şehrinden, ikincisi de gezegenbilimci Lindy Elkins-Tanton’dan aldı.
Meteorun geleceği belirsiz kalıyor. Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, meteorun Somali’den Çin’e taşındığını ve potansiyel satışı arayışının başlattığını anlattı. Numunelerin bilimsel amaçlar için alınabilir olup olmayacağı henüz belli değil.
Somali’de 2020’de tespit edilen ve El-Ali adı verilen meteor, dünyanın en büyük meteorlar listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor.
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