https://sputniknews.com.tr/20221129/somaliye-dusen-15-tonluk-meteorda-daha-once-rastlanmayan-iki-yeni-mineral-tespit-edildi-1063981850.html

Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi

Somali’ye düşen 15 tonluk meteorda, daha önce rastlanmayan iki yeni mineral tespit edildi

Kanadalı bilim insanları, Somali’de bulunan 15 tonluk meteorda, daha önce Dünya’da rastlanmayan iki yeni minerali tespit etti. 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T22:08+0300

2022-11-29T22:08+0300

2022-11-29T22:08+0300

yaşam

somali

kanada

meteor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063982078_0:11:617:358_1920x0_80_0_0_1bdc9d829d089e5a2ce1d5b07e140e3a.png

Kanada’nın Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, Somali meteorunun araştırmaları için Kanada’ya gönderilen 70 gramlık parçasının analizi sırasında iki yeni minerali tespit etti. Üçüncü mineralin de bulunabileceği ifade edildi.Yeni minerallere Elaliit ve Elkinstantonit adları verildi. İlkinin adı, Somali’de meteorun bulunduğu El-Ali şehrinden, ikincisi de gezegenbilimci Lindy Elkins-Tanton’dan aldı.Meteorun geleceği belirsiz kalıyor. Alberta Üniversitesi’nden bilim insanları, meteorun Somali’den Çin’e taşındığını ve potansiyel satışı arayışının başlattığını anlattı. Numunelerin bilimsel amaçlar için alınabilir olup olmayacağı henüz belli değil.Somali’de 2020’de tespit edilen ve El-Ali adı verilen meteor, dünyanın en büyük meteorlar listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

somali, kanada, meteor