https://sputniknews.com.tr/20221129/sentop-parlamenter-sisteme-gecis-onerisi-halk-yurutmeyi-secmesin-demek-1063983316.html

Şentop: Parlamenter sisteme geçiş önerisi 'halk yürütmeyi seçmesin' demek

Şentop: Parlamenter sisteme geçiş önerisi 'halk yürütmeyi seçmesin' demek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, altılı masanın açıkladığı taslağı değerlendirerek, parlamenter sisteme geçişin "yürütmeyi halkın seçmemesi" anlamına geldiğini... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T22:57+0300

2022-11-29T22:57+0300

2022-11-29T22:59+0300

mustafa şentop

türkiye

avusturya

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

anayasa

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Resmi temaslar çerçevesinde Avusturya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'e konuştu. Avusturya ile ilişkilerde mesafe kat edildiğini belirten Şentop, temasların olumlu geçtiğine vurgu yaptı. Gündemi de değerlendiren Şentop, 6'lı masanın açıkladığı taslağa değinerek, parlamenter sisteme geçişin, "halkın yürütmeyi seçme hakkının elinden alınması" olduğunu söyledi.Şentop, "Yeniden parlamenter sisteme, şu veya bu versiyona dönme yönündeki adımlar şu anlama geliyor, 'artık yürütmeyi halk seçmesin, onun seçim hakkını alalım, parlamento için hükümet parlamentonun içindeki dengeleri görerek seçsin' şeklinde" dedi.'Gerçekten bir teminat isteniyorsa bunun Anayasada yapılması gerek'Türkiye'de geçmişte başörtüsü konusunda çok sıkıntılar yaşandığını dile getiren Şentop, başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.Şentop, "Eğer bir hak ve özgürlük teminat altına alınacaksa bu kanunla yapılmaz, bu Anayasayı yapılacak bir husustur. Dolayısıyla anayasa malumunuz kanundan daha güçlü bir teminattır. Gerçekten bir teminat isteniyorsa bunun Anayasada yapılması gerektiğini ben de ifade ettim. Bu yönde cumhurbaşkanımızın da bir çağrısı oldu" diye konuştu.Meclis Başkanı Şentop, bütçe görüşmelerinin ardından başörtüsü düzenlemesinin de Meclis'e gelmesi durumunda görüşülebileceğini söyledi.

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mustafa şentop, avusturya, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), anayasa