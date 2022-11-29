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Savaş karşıtı örgüt harita yayınladı: ABD askeri üsleri dünyayı sarmış durumda
Savaş karşıtı örgüt harita yayınladı: ABD askeri üsleri dünyayı sarmış durumda
'World Beyond War' isimli savaş karşıtı örgüt, ABD'nin dünyayı saran askeri üslerini gösteren bir harita yayınladı. 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T12:53+0300
2022-11-29T13:10+0300
dünya
abd
askeri üs
işgal
tehdit
world beyond war
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worldbeyondwar.org/no-bases sitesinde yayınlanan haritada, kullanıcıların ABD'nin ABD dışındaki ülkelerde bulunan 867 üssünü detaylarıyla çevrimiçi olarak inceleyebileceği bir veri sistemi bulunuyor.Siteye giren kullanıcılar, kontrol paneli yoluyla görsel veritabanını inceleyerek herhangi bir ülkedeki ABD askeri üssünün detaylarını da görebiliyor.World Beyond War'ın sitesinde, üslerle ilgili olarak "Çoğu durumda, insanlar bu askeri tesislere yer açmak için yerinden edildi, bu da insanları tarım arazilerinden mahrum etti, yerel su sistemlerine ve havaya büyük miktarlarda kirlilik ekledi ve istenmeyen bir varlık oldu" ifadelerine yer verildi.Haritada ayrıca, ABD'nin askeri üsleri liste halinde de incelenebiliyor.İnternet sitesinde, Türkiye'de ise 14 ABD askeri noktası olduğu listelenmiş.
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abd, askeri üs, işgal, tehdit, world beyond war
abd, askeri üs, işgal, tehdit, world beyond war

Savaş karşıtı örgüt harita yayınladı: ABD askeri üsleri dünyayı sarmış durumda

12:53 29.11.2022 (güncellendi: 13:10 29.11.2022)
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper InstallationABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
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'World Beyond War' isimli savaş karşıtı örgüt, ABD'nin dünyayı saran askeri üslerini gösteren bir harita yayınladı.
worldbeyondwar.org/no-bases sitesinde yayınlanan haritada, kullanıcıların ABD'nin ABD dışındaki ülkelerde bulunan 867 üssünü detaylarıyla çevrimiçi olarak inceleyebileceği bir veri sistemi bulunuyor.
Siteye giren kullanıcılar, kontrol paneli yoluyla görsel veritabanını inceleyerek herhangi bir ülkedeki ABD askeri üssünün detaylarını da görebiliyor.
World Beyond War'ın sitesinde, üslerle ilgili olarak "Çoğu durumda, insanlar bu askeri tesislere yer açmak için yerinden edildi, bu da insanları tarım arazilerinden mahrum etti, yerel su sistemlerine ve havaya büyük miktarlarda kirlilik ekledi ve istenmeyen bir varlık oldu" ifadelerine yer verildi.
Haritada ayrıca, ABD'nin askeri üsleri liste halinde de incelenebiliyor.
İnternet sitesinde, Türkiye'de ise 14 ABD askeri noktası olduğu listelenmiş.
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