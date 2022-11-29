https://sputniknews.com.tr/20221129/sahte-doktorun-annesi-kim-yardim-ettiyse-bulunmasini-istiyorum-cocugum-boyle-bir-seye-kalkismaz-1063955863.html

Sahte doktorun annesi: Kim yardım ettiyse bulunmasını istiyorum, çocuğum böyle bir şeye kalkışmaz

Sahte doktorun annesi: Kim yardım ettiyse bulunmasını istiyorum, çocuğum böyle bir şeye kalkışmaz

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından annesi Semra Arslan, "Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Bana derdi ki anne sen çok çektin. Ben seni... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T13:37+0300

2022-11-29T13:37+0300

2022-11-29T13:37+0300

yaşam

çerkezköy

sahte doktor

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Terkirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz'ın (20) tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçeye gelerek çalışmalarına başlamıştı. Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda İstanbul'da gözaltına alınan, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Özkiraz ifadesinde, "Ortaokulu Çerkezköy 75’inci Yıl Ortaokulu’nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi’nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dedi.Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi Semra Arslan ilk kez konuştu. Yaşananları kendisinin de bilmediğini ifade eden anne iktidara yakın bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:Hemşireler ve doktorla da arasının çok iyi olduğunu anne konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

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çerkezköy, sahte doktor