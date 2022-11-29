https://sputniknews.com.tr/20221129/rusyanin-vatikan-buyukelcisi-papanin-cecenler-ve-buryatlar-ile-ilgili-aciklamasini-protesto-etti-1063976271.html
Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi, Papa'nın Çeçenler ve Buryatlar ile ilgili açıklamasını protesto etti
Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi, Papa'nın Çeçenler ve Buryatlar ile ilgili açıklamasını protesto etti
Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Aleksandr Avdeyev, Papa Francis'in Rus askeri personeli, Çeçenler ve Buryatlarla ilgili sözleri nedeniyle Vatikan’a Rusya’nın... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T19:17+0300
2022-11-29T19:17+0300
2022-11-29T19:17+0300
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Rus basınına konuşan Avdeyev, “28 Kasım akşamı Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğine görüş bildirdim. Rus tarafının, Rus askeri personeli’nin Ukrayna’daki özel askeri operasyon sırasında ‘zalimce’ davranışlar sergilediğine ilişkin iddiaları reddetiğini belirterek hiçbir şeyin çok uluslu Rus halkının birliğini ve bütünlüğünü sarsamayacağını dile getirdim” dedi.Daha önce Ukrayna'daki çatışmaları değerlendiren Papa Francis, Çeçenleri ve Buryatları ‘Rus birliklerinin en acımasız kesimi’ olarak gördüğünü belirterek, “Şehit olan insanlar varsa, onlara zulmedenler de vardır” ifadelerini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa'nın açıklamalarına “Bu artık Rus düşmanlığı da değil. İfade edemediğim seviyede bir çarpıtma" diyerek tepki göstermişti.Kasım ayı başlarında da Papa Francis, Rusların büyük bir halk olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle sevdiği iki halk arasında kaldığını belirterek, Rus halkının özelliği olmayan ‘zalimliği’ görmenin kendisini üzdüğünü ifade etmişti.
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Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi, Papa'nın Çeçenler ve Buryatlar ile ilgili açıklamasını protesto etti
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Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Aleksandr Avdeyev, Papa Francis'in Rus askeri personeli, Çeçenler ve Buryatlarla ilgili sözleri nedeniyle Vatikan’a Rusya’nın protestosunu ilettiğini belirtti.
Rus basınına konuşan Avdeyev, “28 Kasım akşamı Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğine görüş bildirdim. Rus tarafının, Rus askeri personeli’nin Ukrayna’daki özel askeri operasyon sırasında ‘zalimce’ davranışlar sergilediğine ilişkin iddiaları reddetiğini belirterek hiçbir şeyin çok uluslu Rus halkının birliğini ve bütünlüğünü sarsamayacağını dile getirdim” dedi.
Daha önce Ukrayna'daki çatışmaları değerlendiren Papa Francis, Çeçenleri ve Buryatları ‘Rus birliklerinin en acımasız kesimi’ olarak gördüğünü belirterek, “Şehit olan insanlar varsa, onlara zulmedenler de vardır” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa'nın açıklamalarına “Bu artık Rus düşmanlığı da değil. İfade edemediğim seviyede bir çarpıtma" diyerek tepki göstermişti.
Kasım ayı başlarında da Papa Francis, Rusların büyük bir halk olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle sevdiği iki halk arasında kaldığını belirterek, Rus halkının özelliği olmayan ‘zalimliği’ görmenin kendisini üzdüğünü ifade etmişti.