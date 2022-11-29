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https://sputniknews.com.tr/20221129/rus-petrolune-fiyat-tavaniyla-ilgili-tartismalar-duymazdan-gelinmesi-gereken-gevezelik-1063974908.html
‘AB'de Rus petrolüne fiyat tavanıyla ilgili tartışmalar, duymazdan gelinmesi gereken gevezelik’
‘AB'de Rus petrolüne fiyat tavanıyla ilgili tartışmalar, duymazdan gelinmesi gereken gevezelik’
Avrupa Birliği’nde (AB), Rus petrole fiyat tavanının uygulanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Hurşudov, bu uygulamanın Rusya’daki petrol ve petrol... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T18:48+0300
2022-11-29T18:55+0300
görüş
rusya
ab
doğalgaz
petrol
tavan fiyat
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Rusya merkezli Petrol ve Doğalgaz Enformasyon Ajansı’nın uzmanı Doç. Aleksandr Hurşudov, Sputnik’e verdiği görüşte, AB ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulanması konusunda ortak karara varamayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:Rusya’ya karşı radikal duruş sergileyen Polonya’nın, Rus petrolüne varil başına 30 dolar düzeyinde tavanın uygulanmasını talep ettiğini söyleyen Hurşudov, “Oysa dev tanker filolarına sahip ülkeler, ki bunların başında Akdeniz ülkeleri geliyor, işsiz kalabileceklerinden korkuyorlar. Bu yüzden tavanın 70 dolar düzeyinde olmasını talep ediyorlar” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221128/politico-abd-rus-petrolunun-tavan-fiyati-konusunda-ab-ulkelerine-baski-uyguluyor-1063933731.html
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rusya, ab, doğalgaz, petrol, tavan fiyat
rusya, ab, doğalgaz, petrol, tavan fiyat

‘AB'de Rus petrolüne fiyat tavanıyla ilgili tartışmalar, duymazdan gelinmesi gereken gevezelik’

18:48 29.11.2022 (güncellendi: 18:55 29.11.2022)
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AB Liderler Zirvesi ve Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Avrupa Birliği’nde (AB), Rus petrole fiyat tavanının uygulanmasıyla ilgili tartışmaları değerlendiren Hurşudov, bu uygulamanın Rusya’daki petrol ve petrol ürünleri üretimi üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacağını belirtti.
Rusya merkezli Petrol ve Doğalgaz Enformasyon Ajansı’nın uzmanı Doç. Aleksandr Hurşudov, Sputnik’e verdiği görüşte, AB ülkelerinin Rus petrolüne fiyat tavanı uygulanması konusunda ortak karara varamayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Bunun başlıca sebebi, benim görüşüme göre, AB’nin böyle bir mekanizmanın sonuçlarından korkuyor olması. Sonuçları ise şu olacak, petrol fiyatları u dönüşü yaparak yükselişe geçecek, Rusya Avrupa’yla ticareti kesecek, aynı zamanda Çin, Hindistan, Türkiye ve diğer ülkelerle ticaret devam edecek. Tüm bu ülkeler Rus petrolünü yine Avrupa ülkelerine kendi kârını koyarak satacak.”
Rusya’ya karşı radikal duruş sergileyen Polonya’nın, Rus petrolüne varil başına 30 dolar düzeyinde tavanın uygulanmasını talep ettiğini söyleyen Hurşudov, “Oysa dev tanker filolarına sahip ülkeler, ki bunların başında Akdeniz ülkeleri geliyor, işsiz kalabileceklerinden korkuyorlar. Bu yüzden tavanın 70 dolar düzeyinde olmasını talep ediyorlar” yorumunda bulundu.

“Tüm bu konuşmalar sadece gevezelik. Bakın, Rus petrolünden vazgeçeceklerini söylüyorlardı. Vazgeçmediler. Rus doğalgazından vazgeçmek istediler. Vazgeçemediler. Ambargo uygulamakla tehdit ettiler. Boru hatlarıyla yapılan sevkiyatları istisna tuttular. Altı aydır konuşuyorlar, bu kadar. AB yöneticileri, kısıt olmaları nedeniyle dünyanın onların boş gevezeliğine inandığını düşünüyorlar. Oysa dünya inanmıyor. Bugün misal Brent petrolünün varil fiyatı 2 dolar düştü. Borsa, AB’nin ne dediğine inansaydı aksine fiyat yükselirdi. Fiyat düştüğü için bu şu anlama geliyor ki, herkes AB’nin gevezelik yaptığını anlıyor ve bu gevezelik duymazdan gelinmeli.”

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