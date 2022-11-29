‘AB'de Rus petrolüne fiyat tavanıyla ilgili tartışmalar, duymazdan gelinmesi gereken gevezelik’

“Tüm bu konuşmalar sadece gevezelik. Bakın, Rus petrolünden vazgeçeceklerini söylüyorlardı. Vazgeçmediler. Rus doğalgazından vazgeçmek istediler. Vazgeçemediler. Ambargo uygulamakla tehdit ettiler. Boru hatlarıyla yapılan sevkiyatları istisna tuttular. Altı aydır konuşuyorlar, bu kadar. AB yöneticileri, kısıt olmaları nedeniyle dünyanın onların boş gevezeliğine inandığını düşünüyorlar. Oysa dünya inanmıyor. Bugün misal Brent petrolünün varil fiyatı 2 dolar düştü. Borsa, AB’nin ne dediğine inansaydı aksine fiyat yükselirdi. Fiyat düştüğü için bu şu anlama geliyor ki, herkes AB’nin gevezelik yaptığını anlıyor ve bu gevezelik duymazdan gelinmeli.”