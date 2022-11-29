https://sputniknews.com.tr/20221129/putin-ve-tokayev-rusya-kazakistan-ve-ozbekistan-arasinda-uclu-gaz-ittifaki-kurulmasini-konustu-1063961476.html

Putin ve Tokayev, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü gaz ittifakı' kurulmasını konuştu

Putin ve Tokayev, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü gaz ittifakı' kurulmasını konuştu

Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya, Kazakistan ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-29T12:51+0300

2022-11-29T12:51+0300

2022-11-29T12:51+0300

dünya

kazakistan

rusya

vladimir putin

kasım cömert tokayev

çin

petrol

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103859/74/1038597443_0:0:3347:1882_1920x0_80_0_0_46aed1835d102fb8541f4b9cd462f70a.jpg

Putin ile Tokayev arasında dün Kremlin'de yapılan görüşme hakkında Facebook hesabından bir açıklama yapan Jeldibay, "Basından Devlet Başkanı'nın Moskova ziyaretiyle ilgili birtakım sorular geliyor. Bu bağlamda, Kazakistan ve Rusya devlet başkanlarının Kremlin'de yaptığı görüşmelerde, Rus doğalgazının Kazakistan ve Özbekistan topraklarına nakliyle ilgili eylemleri koordine etmek amacıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü doğalgaz ittifakı' kurulması konusunun ele alındığı belirtilmelidir" dedi.Tokayev, 20 Kasım'da yapılan seçimleri kazandıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini dün Rusya'ya gerçekleştirmişti.Gazprom ve Kazakistan ulusal gaz şirketi Qazaqgaz, haziran ayında, Rusya'da Kazak gazı işleme hacminin artırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Bunun sonucunda Orenburg'daki tesisteki işleme hacmi, yılda 11 milyar metreküpe çıkarılmıştı.Novak: Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız varÖte yandan Moskova'da düzenlenen 4. Rusya-Çin Enerji Ticaret Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip olduklarını belirterek, "Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var" dedi.Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, "Son kısıtlamalar ve fiyat tavanlarına ilişkin kararlar, enerji kaynaklarının arzında ve yatırımda sıkıntılara neden olarak, endüstrinin işleyişi için büyük riskler içeriyor. Bu, gelecekte Batılı ülkelerin kendi kurallarını uygulamak isteyecekleri tüm emtiaları etkileyecektir" diye konuştu.Batılı ülkelerin ekipman ve teknoloji tedarikini yasakladığını anımsatan Novak, "Enerji kaynaklarının taşınmasına, sigortaya, ödemelere, finansmana müdahale ediyorlar ve kendi kurallarını dayatıyorlar. Rusya, daha karlı olsa bile tavan fiyat üzerinden petrol sevkiyatı yapmayacak" dedi.Rusya limanlarından deniz yoluyla Çin'e petrol sevkiyatlarının arttığını vurgulayan Novak, "Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Şu anda, Rus limanlarından da deniz sevkiyatı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Novak, Rusya ve Çin merkez bankalarının SWIFT sistemi kullanmamak için çeşitli ödeme sistemleri geliştirdiklerine işaret ederek, "Petrol, petrol ürünleri ve kömür sevkiyatında ödemeler de ulusal para birimlerine dönüştürülüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/abde-rus-petrolune-ambargo-krizi-derinlesti-avrupada-hic-kimse-bu-yaptirimlari-istemiyor-1063936344.html

kazakistan

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kazakistan, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, çin, petrol, doğalgaz