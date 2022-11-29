https://sputniknews.com.tr/20221129/putin-ve-tokayev-rusya-kazakistan-ve-ozbekistan-arasinda-uclu-gaz-ittifaki-kurulmasini-konustu-1063961476.html
Putin ve Tokayev, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü gaz ittifakı' kurulmasını konuştu
Putin ve Tokayev, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü gaz ittifakı' kurulmasını konuştu
Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya, Kazakistan ve... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T12:51+0300
2022-11-29T12:51+0300
2022-11-29T12:51+0300
dünya
kazakistan
rusya
vladimir putin
kasım cömert tokayev
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petrol
doğalgaz
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Putin ile Tokayev arasında dün Kremlin'de yapılan görüşme hakkında Facebook hesabından bir açıklama yapan Jeldibay, "Basından Devlet Başkanı'nın Moskova ziyaretiyle ilgili birtakım sorular geliyor. Bu bağlamda, Kazakistan ve Rusya devlet başkanlarının Kremlin'de yaptığı görüşmelerde, Rus doğalgazının Kazakistan ve Özbekistan topraklarına nakliyle ilgili eylemleri koordine etmek amacıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü doğalgaz ittifakı' kurulması konusunun ele alındığı belirtilmelidir" dedi.Tokayev, 20 Kasım'da yapılan seçimleri kazandıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini dün Rusya'ya gerçekleştirmişti.Gazprom ve Kazakistan ulusal gaz şirketi Qazaqgaz, haziran ayında, Rusya'da Kazak gazı işleme hacminin artırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Bunun sonucunda Orenburg'daki tesisteki işleme hacmi, yılda 11 milyar metreküpe çıkarılmıştı.Novak: Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız varÖte yandan Moskova'da düzenlenen 4. Rusya-Çin Enerji Ticaret Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip olduklarını belirterek, "Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var" dedi.Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, "Son kısıtlamalar ve fiyat tavanlarına ilişkin kararlar, enerji kaynaklarının arzında ve yatırımda sıkıntılara neden olarak, endüstrinin işleyişi için büyük riskler içeriyor. Bu, gelecekte Batılı ülkelerin kendi kurallarını uygulamak isteyecekleri tüm emtiaları etkileyecektir" diye konuştu.Batılı ülkelerin ekipman ve teknoloji tedarikini yasakladığını anımsatan Novak, "Enerji kaynaklarının taşınmasına, sigortaya, ödemelere, finansmana müdahale ediyorlar ve kendi kurallarını dayatıyorlar. Rusya, daha karlı olsa bile tavan fiyat üzerinden petrol sevkiyatı yapmayacak" dedi.Rusya limanlarından deniz yoluyla Çin'e petrol sevkiyatlarının arttığını vurgulayan Novak, "Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Şu anda, Rus limanlarından da deniz sevkiyatı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Novak, Rusya ve Çin merkez bankalarının SWIFT sistemi kullanmamak için çeşitli ödeme sistemleri geliştirdiklerine işaret ederek, "Petrol, petrol ürünleri ve kömür sevkiyatında ödemeler de ulusal para birimlerine dönüştürülüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221128/abde-rus-petrolune-ambargo-krizi-derinlesti-avrupada-hic-kimse-bu-yaptirimlari-istemiyor-1063936344.html
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kazakistan, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, çin, petrol, doğalgaz
kazakistan, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, çin, petrol, doğalgaz
Putin ve Tokayev, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü gaz ittifakı' kurulmasını konuştu
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Kazakistan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü doğalgaz ittifakı' kurulmasını istişare ettiğini söyledi.
Putin ile Tokayev arasında dün Kremlin'de yapılan görüşme hakkında Facebook hesabından bir açıklama yapan Jeldibay, "Basından Devlet Başkanı'nın Moskova ziyaretiyle ilgili birtakım sorular geliyor. Bu bağlamda, Kazakistan ve Rusya devlet başkanlarının Kremlin'de yaptığı görüşmelerde, Rus doğalgazının Kazakistan ve Özbekistan topraklarına nakliyle ilgili eylemleri koordine etmek amacıyla Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında 'üçlü doğalgaz ittifakı' kurulması konusunun ele alındığı belirtilmelidir" dedi.
Tokayev, 20 Kasım'da yapılan seçimleri kazandıktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini dün Rusya'ya gerçekleştirmişti.
Gazprom ve Kazakistan ulusal gaz şirketi Qazaqgaz, haziran ayında, Rusya'da Kazak gazı işleme hacminin artırılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı. Bunun sonucunda Orenburg'daki tesisteki işleme hacmi, yılda 11 milyar metreküpe çıkarılmıştı.
Novak: Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var
Öte yandan Moskova'da düzenlenen 4. Rusya-Çin Enerji Ticaret Forumu'nda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'ın Sovyetler Birliği'nden bu yana tek bir gaz taşıma sistemine sahip olduklarını belirterek, "Karşılıklı işbirliğini genişletmek için büyük fırsatlarımız var" dedi.
Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendiren Novak, "Son kısıtlamalar ve fiyat tavanlarına ilişkin kararlar, enerji kaynaklarının arzında ve yatırımda sıkıntılara neden olarak, endüstrinin işleyişi için büyük riskler içeriyor. Bu, gelecekte Batılı ülkelerin kendi kurallarını uygulamak isteyecekleri tüm emtiaları etkileyecektir" diye konuştu.
Batılı ülkelerin ekipman ve teknoloji tedarikini yasakladığını anımsatan Novak, "Enerji kaynaklarının taşınmasına, sigortaya, ödemelere, finansmana müdahale ediyorlar ve kendi kurallarını dayatıyorlar. Rusya, daha karlı olsa bile tavan fiyat üzerinden petrol sevkiyatı yapmayacak" dedi.
Rusya limanlarından deniz yoluyla Çin'e petrol sevkiyatlarının arttığını vurgulayan Novak, "Rusya, Çin'in önde gelen petrol tedarikçileri arasında ikinci sırada yer alıyor. Şu anda, Rus limanlarından da deniz sevkiyatı artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Novak, Rusya ve Çin merkez bankalarının SWIFT sistemi kullanmamak için çeşitli ödeme sistemleri geliştirdiklerine işaret ederek, "Petrol, petrol ürünleri ve kömür sevkiyatında ödemeler de ulusal para birimlerine dönüştürülüyor" dedi.