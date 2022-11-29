https://sputniknews.com.tr/20221129/portekiz-ve-brezilya-dunya-kupasinda-son-16-turuna-yukseldi--1063945375.html
Portekiz ve Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
Portekiz ve Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ikinci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Brezilya da G Grubu'ndaki... 29.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-29T01:55+0300
2022-11-29T01:55+0300
2022-11-29T01:55+0300
spor
dünya kupası
2022 dünya kupası
portekiz
brezilya
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İki takımın da temposuz oynadığı ilk yarıda Uruguaylı Bentancur ve Portekizli Ronaldo'nun skoru değiştirme girişimleri başarısız oldu. Turnuvanın başından bu yana 17 maçlık ilk yarısı golsüz sona eren maç serisine bir yenisi daha eklendi.İkinci yarının daha hareketli başladığı maçta, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza alanına giren Felix'in 52. dakikada bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.İki dakika sonra yine sol kanattan gelen Portekiz, Bruno Fernandes'in ortaladığı topun doğrudan kaleye gitmesiyle öne geçti: 1-0.75. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Gomez'in vuruşunda, top yan direkten döndü.90+1. dakikada Gimenez'in pozisyonunda VAR incelemesi sonucu hakem Alireza Faghani, Uruguaylı futbolcunun elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Bruno Fernandes, rahat hareketlerle gelerek yaptığı vuruşta topu kaleci Rochet'nin sağından ağlarla buluşturdu.Karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı.Geç gelen goller Brezilya'ya turu getirdi Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.Bu sonuçla 2'de 2 yapan Sambacılar, puanını 6'ya çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan İsviçre ise 3 puanda kaldı.Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.İkinci yarıda daha baskılı oynayan Sambacılar, aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Brezilya, 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.Karşılaşmayı 43 bin 649 taraftarın takip ettiği açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221128/fifa-2022-dunya-kupasi-h-grubu-ikinci-macinda-gol-duellosunu-kazanan-gana-oldu-1063928027.html
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dünya kupası, 2022 dünya kupası, portekiz, brezilya
dünya kupası, 2022 dünya kupası, portekiz, brezilya
Portekiz ve Brezilya, Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ikinci maçında Uruguay'ı 2-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Brezilya da G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16'ya yükselmeyi başardı.
İki takımın da temposuz oynadığı ilk yarıda Uruguaylı Bentancur ve Portekizli Ronaldo'nun skoru değiştirme girişimleri başarısız oldu. Turnuvanın başından bu yana 17 maçlık ilk yarısı golsüz sona eren maç serisine bir yenisi daha eklendi.
İkinci yarının daha hareketli başladığı maçta, Bernardo Silva'nın pasıyla ceza alanına giren Felix'in 52. dakikada bekletmeden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
İki dakika sonra yine sol kanattan gelen Portekiz, Bruno Fernandes'in ortaladığı topun doğrudan kaleye gitmesiyle öne geçti: 1-0.
75. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Gomez'in vuruşunda, top yan direkten döndü.
90+1. dakikada Gimenez'in pozisyonunda VAR incelemesi sonucu hakem Alireza Faghani, Uruguaylı futbolcunun elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Bruno Fernandes, rahat hareketlerle gelerek yaptığı vuruşta topu kaleci Rochet'nin sağından ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı.
Geç gelen goller Brezilya'ya turu getirdi
Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Sambacılar, puanını 6'ya çıkardı. İlk mağlubiyetini yaşayan İsviçre ise 3 puanda kaldı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısında iki takım da pozisyona girmekte zorlandı.
Brezilya'nın 64. dakikada Vinicius Jr ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İkinci yarıda daha baskılı oynayan Sambacılar, aradığı golü 83. dakikada buldu. Sol kanattan içeri kateden Vinicius Jr, meşin yuvarlağı Rodrygo'ya aktardı. Bu oyuncu topu tek pasla ceza sahasındaki Casemiro ile buluşturdu. Casemiro'nun bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Brezilya, 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.
Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadı.
Karşılaşmayı 43 bin 649 taraftarın takip ettiği açıklandı.